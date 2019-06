22. Juni 2019, 14:57 Uhr Klima-Proteste in NRW Aktivisten durchbrechen Polizeikette und laufen in Tagebau

In Nordrhein-Westfalen demonstrieren erneut Tausende für das Klima und gegen den Kohleabbau.

Dabei durchbrachen hunderte Aktivisten eine Polizeikette und liefen in den Tagebau.

Zehntausende hatten am Freitag in Aachen beim Internationalen Streiktag der Fridays-for-Future-Bewegung mehr Klimaschutz gefordert.





Von Nadja Schlüter , Erkelenz, Benedikt Müller , Düsseldorf, und Christina Kunkel

Klima-Aktivisten haben am Samstag eine Polizeikette durchbrochen und sind über das Feld in den rheinischen Tagebau Garzweiler gelaufen. Mittlerweile sind hunderte Menschen auf das Werksgelände des Tagebaus vorgedrungen. Ihr Ziel ist es, die Infrastruktur des Kohleabbaus lahmzulegen, in dem sie zum Beispiel Bagger besetzen.

Am späten Vormittag hatten sich rund 1600 Aktivisten von "Ende Gelände" Richtung Jackerath im Süden des Tagebaus aufgemacht. Ihren Zug hatte sie als Demonstration angemeldet. Flankiert wurde der Prostestmarsch, der in Sichtweite des Tagebaus Garzweiler auf einer Straße lief, von einem starken Polizeiaufgebot. Polizeireiter waren vor Ort, ein Hubschrauber kreiste ständig. Die angemeldete Demonstration sollte zum Sportplatz Jackerath führen, sagte eine Polizeisprecherin.

Klimaaktivist*innen von #EndeGelaende sind jetzt im Tagebau Garzweiler, der Ort der zentral die #Klimakrise befeuert. Wir stoppen JETZT die #Kohlebagger und feiern mit goldenen regenbogen Einhornglitzer für #ClimateJusticeNow @KathrinAnna pic.twitter.com/t6uRhd14d1 — Ende Gelände (@Ende__Gelaende) 22. Juni 2019

Das Protestbündnis "Ende Gelände" hat zudem die Schienenwege zu Braunkohlekraftwerken im Rheinland versperrt. Aktivisten hätten die Hambachbahn blockiert, die Braunkohle aus dem Tagebau Hambach zu den nahen Kraftwerken transportiert, meldete "Ende Gelände" am Samstagmittag. Bereits seit Freitagabend versperren etwa 800 Demonstrierende eine andere Eisenbahnstrecke des Energiekonzerns RWE, wie Polizei und Aktivisten mitteilen. RWE habe daraufhin den Zugverkehr auf der sogenannten Nord-Süd-Bahn eingestellt, sagte ein Konzernsprecher. Das Braunkohlekraftwerk Neurath in Grevenbroich laufe dennoch weiter, weil RWE einen Kohlevorrat angelegt habe. Der Meiler von 1972 ist einer der größten einzelnen CO2-Emittenten Europas.

Insgesamt sind nach Angaben von "Ende Gelände" etwa 4000 Teilnehmer in verschiedenen Gruppen im Rheinischen Braunkohlerevier unterwegs. Auf ihren Transparenten prangen Forderungen wie "Alle Dörfer bleiben, RWE enteignen!". Dabei kam es am Samstagmittag zu einem ersten Zwischenfall: Als Protestierende eine Polizeikette durchbrachen, setzten die Beamten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. "Ende Gelände" kritisierte bei Twitter, dass die Polizei Pfefferspray gegen Menschen einsetze, "die für das Überleben der Menschheit kämpfen".

RWE und die nordrhein-westfälische Landesregierung verweisen darauf, dass Deutschland bis zum Jahr 2038 aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen will. So hat es die sogenannte Kohlekommission der Bundesregierung vorgeschlagen und dabei auch die Sicherheit der Stromversorgung berücksichtigt. Als erster Schritt sollen bis 2022 mehrere Braunkohlekraftwerke im Rheinland vom Netz gehen. Damit Deutschland seine Klimaziele für die Jahre 2030 und folgende noch erreichen kann, müssen freilich auch die CO2-Emissionen in anderen Sektoren wie dem Verkehr, der Industrie oder der Landwirtschaft zurückgehen.

RWE habe den CO2-Ausstoß der Kraftwerke bereits in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt, betont der Konzern, da immer mehr Ökostromkraftwerke in Deutschland mit Vorrang ans Netz gehen. Zudem will RWE in diesem Jahr die Erneuerbaren Energien von Eon und Innogy übernehmen und so zum drittgrößten Ökostromproduzenten in Europa aufsteigen; freilich prüfen die Wettbewerbsbehörden dieses milliardenschwere Tauschgeschäft derzeit noch.

Bereits am Freitag hatten geschätzt 20 000 Menschen in Aachen für einen stärkeren Klimaschutz demonstriert. Die Veranstalter der Bewegung Fridays for Future sprachen gar von 40 000 Teilnehmern. Einige der Demonstrierenden haben in Aachen übernachtet, um am Samstag auch im Rheinischen Braunkohlerevier zu protestieren.