31. August 2018, 19:01 Uhr Umwelt Hilfe für Klima-Flüchtlinge

Forscher fordern Industriestaaten auf, heimatlose Menschen aufzunehmen.

Von Michael Bauchmüller , Berlin

"Staatenlos", das Wort könnte in Zeiten des Klimawandels ganz neue Bedeutung erlangen. Bewohner von Inselstaaten könnten im wahrsten Wortsinn "staatenlos" werden. Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen (WBGU) verdienen Betroffenen dann einen "Klimapass" - die Staatsangehörigkeit eines Industrielands. Am Freitag hat der Beirat, der die Bundesregierung in Umweltfragen berät, seine jüngste Arbeit vorgelegt, ein Positionspapier zur Klimagerechtigkeit.

Letztere wird in Deutschland derzeit vor allem zusammen mit dem Kohleausstieg diskutiert; schließlich sollen betroffene Regionen nicht zu den Verlierern werden, wenn ...