Nach dem Rekordsommer 2026 erklärt die EU-Kommission die Anpassung an den Klimawandel zur Maxime. Europa soll sich auf eine drei Grad wärmere Welt einstellen. Doch es ist schlecht vorbereitet.

Als er am Dienstag auf der Pressebühne steht im Hauptgebäude der EU-Kommission in Brüssel, muss Wopke Hoekstra gleich bei der ersten Frage einmal wieder diesen Widerspruch auflösen. Der Niederländer ist Europas Klimakommissar, verantwortet einen Großteil der Reste des Grünen Deals und beherrscht die Kunst zu erklären, warum die EU ihre Klimapolitik verwässert, ohne von ihren Zielen abzurücken. Die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, bleibe das oberste Ziel, sagt er. Es gebe zwar „keinerlei Alternative“ dazu, den Ausstoß von Treibhausgasen noch schneller zu senken. „Gleichzeitig wäre es unklug, sich nicht auf die Szenarien vorzubereiten, die die Wissenschaft angesichts des derzeitigen Kurses prognostiziert“, sagt Hoekstra.