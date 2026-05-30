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Klimaprotest von „Ende Gelände“Die Klimabewegung versucht ihr Comeback

Lesezeit: 4 Min.

Demonstranten haben am Samstag an einer Kundgebung in Hamm teilgenommen – unter anderem mit einem gebastelten Windrad.
Demonstranten haben am Samstag an einer Kundgebung in Hamm teilgenommen – unter anderem mit einem gebastelten Windrad. Bernd Thissen/dpa

Lützerath und der Boom von Fridays for Future – eine halbe Ewigkeit her. Jetzt treffen sich Klimaaktivisten in Hamm mal wieder zu größeren Blockaden und einer Demo. Ihr neuestes Feindbild: Wirtschaftsministerin Reiche. Und ein Stargast ist auch dabei.

Von Christoph Koopmann, Hamm

Wer sich auf die Suche macht nach der deutschen Klimabewegung, muss von der A1 abfahren und hinter Rewe, Action und Fressnapf links abbiegen. Erste Indizien sind die Polizeimannschaftswagen, die hier am Rande des Lippeparks von Hamm im Schatten der Bäume parken. Ein Polizeiwagen kommt an diesem Donnerstagvormittag noch um die Ecke, eine Gruppe Kindergartenkinder winkt, der Fahrer macht kurz das Blaulicht an und freut sich über das Kinderstaunen. Das eigentliche Publikum hier ist von Blaulicht ja eher weniger begeistert.

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