Klima-Aktivisten verfehlen mit Störaktionen wie am Flughafen BER nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihr Ziel. "Ich kann diese Aktionen nicht nachvollziehen, sie sind nicht nur nicht verständlich, sondern auch hochgefährlich, wie man das zum Beispiel bei den Aktivitäten am BER hat genau sehen können", sagte Scholz am Samstag beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. Er kritisierte auch Aktionen in Museen. "Ich habe auch nicht verstanden, was es dem Klima nutzt, wenn man Kunstwerke beschmiert. Insofern sollten sich die Beteiligten andere Aktivitäten überlegen als solche, die von fast niemandem in Deutschland akzeptiert werden." Der Kampf gegen den Klimawandel sei eine der großen Aufgaben. "Wir werden das mit technischem Fortschritt in Deutschland auch schaffen." Aktivisten von "Letzte Generation" hatten sich am Donnerstag auf dem Rollfeld des Hauptstadtflughafens festgeklebt und den Flugverkehr zeitweise lahmgelegt.