Blockaden in Berlin

Mit Protestmärschen durch die Berliner Innenstadt hat die Klimagruppe "Letzte Generation" ihre angekündigten Aktionen begonnen. Die Polizei schritt am Mittwochnachmittag früh ein, um Blockaden nach Möglichkeit zu verhindern. Dennoch kam es nach Angaben einer Polizeisprecherin bereits zu kleineren Behinderungen. Am Straußberger Platz hätten sich zum Beispiel sechs Teilnehmer "untereinander verklebt". Die Aktionen erfolgten zunächst im Bereich der Stadtteile Friedrichshain (), Kreuzberg und Mitte. Nach Angaben der Polizei waren am Mittwoch wegen der Proteste rund einhundert Beamte im Einsatz. Die Aktivisten hatten zuvor angekündigt, die Hauptstadt wegen mangelnder politischer Maßnahmen gegen die Erderwärmung "friedlich zum Stillstand zu bringen". Mit diesen Mitteln wollen sie den schnelleren Ausstieg aus fossiler Energie erzwingen.