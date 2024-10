Daniela Klette darf in Untersuchungshaft keinen Besuch von Ex-RAF-Mitgliedern bekommen. Der Bundesgerichtshof befürchtet: Sie könnten ihr bei der Flucht aus dem Gefängnis helfen.

Von Sebastian Erb, Lena Kampf, Berlin

Als Daniela Klette ahnt, dass ihr Leben im Untergrund vorbei sein wird, bleibt sie ganz ruhig. Am 26. Februar 2024 klopfen zwei Polizisten an ihrer Tür, doch sie öffnet nicht sofort. Sie nutzt die Zeit, das müssen die Ermittler später einräumen, um ihren Freund Burkhard Garweg per Handy zu warnen. Kurz darauf wird Klette festgenommen. Garweg allerdings, mutmaßlicher Komplize Klettes, kann sich aus seinem Versteck absetzen. Er ist bis heute verschwunden.