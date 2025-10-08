Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat seinen Rückzug aus der konservativen Kleinpartei Werteunion angekündigt. „Ich werde heute mein Amt als Parteivorsitzender niederlegen und aus der Partei austreten“, teilte Maaßen in einem Schreiben an die Mitglieder mit, das er auf seiner Internetseite veröffentlichte. Das Ziel einer Politikwende in Deutschland sei mit der Werteunion in der aktuellen Situation nicht mehr zu erreichen, schreibt Maaßen.Die von Maaßen mitbegründete Partei scheiterte bei Wahlen bisher regelmäßig. Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg kam sie im vergangenen Jahr gerade einmal auf Ergebnisse zwischen 0,2 und 0,6 Prozent. Bei der Bundestagswahl im Februar erhielt sie nur einige Tausend Stimmen. Zuletzt hatte es Streit und einen Machtkampf in der Werteunion gegeben. In einem Statement von Maaßen war von „Putsch und Machtübernahme“ die Rede. Vorstandsmitglieder hatten ihm wiederum Nähe zur AfD und „Hasspostings“ in sozialen Netzwerken vorgeworfen.