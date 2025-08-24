Ein Lippenstift kann im Überlebenskampf hilfreich sein. Genauso wie blank geputzte Schuhe. Die äußere Erscheinung ist ein Wert, an dem Menschen festhalten, auch unter schlimmsten Bedingungen oder gerade dann. Als letzter Rest von Selbstachtung, mit der man wiederum eher die Achtung anderer gewinnen kann.

Solche Geschichten sind es, denen sich die polnische Historikerin Karolina Sulej in ihrem Buch „Persönliche Dinge“ widmet. Es bekam in der deutschen Übersetzung von Bernhard Hartmann den Untertitel „Was Kleidung aus NS-Lagern uns heute erzählen kann“. Im Polnischen lautete er schlicht „Über Menschen und Dinge in Kriegszeiten“. Tatsächlich widmet sich Sulej sehr eingehend der Kleidung von Häftlingen in deutschen Konzentrationslagern sowie den Uniformen der SS-Leute.

Die ewige Jagd nach etwas Wärmendem im Lager

Sie will anhand der Textilien klarer machen, wie das alltägliche Überleben im Konzentrationslager aussah und auch welche Bedeutung den verschiedenen Kleidungsstücken zukam. In den Lagern gab es viel Individualität, stellt Sulej fest. Eines ihrer Hauptanliegen ist es klarzustellen, dass längst nicht alle Häftlinge den berühmten gestreiften Häftlingsanzug trugen. Den Anzug gab es demnach nur zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Lagern, für bestimmte Gruppen. Und er war auch nicht genormt, er sah immer wieder anders aus, abhängig vom – oft lumpigen – Material, das gerade da war.

Viele KZ-Häftlinge aber mussten Zivilkleidung tragen, allerdings nicht ihre eigene, sondern fremde. In wilden, willkürlichen, oft absichtlich unpraktischen Zusammenstellungen. Sulej beschreibt die ewige Jagd nach etwas Wärmendem, nach einer passenden Größe, nach einer Unterhose, die etwas sauberer ist als die verschmutzte, die einem zugeteilt wurde. Und Schuhe. Ein robustes Paar Schuhe konnte beim Überleben helfen, so erzählten es Zeitzeugen der Autorin oder hielten es in ihren Aufzeichnungen fest.

Vorrangig geht es in dem Buch um Frauen

Sulej, geboren 1985, erforscht nicht nur die Geschichte des Holocaust. Sie ist auch Expertin für Stoffe und Kleidung und für das, was mit Mustern, Schnürungen, Rocklängen und Hosenbeinweiten ausgedrückt werden soll. Sie nimmt für sich in Anspruch, sich erstmals wissenschaftlich mit dem Thema Kleidung in Konzentrationslagern befasst zu haben. Dass es dabei vorrangig um Frauen geht, hat ihrer Logik nach vor allem damit zu tun, dass auch die Lagergeschichte bisher zu sehr aus der Sicht der Männer erzählt worden sei.

Frauen, stellt Sulej fest, hätten andere Ansprüche an Hygiene und Kleidung. Nacktheit, das Rasieren der Haare und die Pein der öffentlich verrichteten Notdurft sei für sie noch schwerer zu ertragen gewesen. Männer seien kahl geschorene Köpfe und gemeinsame Nacktheit aus Armeekasernen gewohnt, könnten Witze über Fäkalien machen. Auf Frauen hingegen ruhe – oder ruhte vor 85 Jahren – die Last, immer rein zu sein, äußerlich, innerlich, und sich stets in jeder Hinsicht bedeckt zu halten.

Karolina Sulej: Persönliche Dinge. Was Kleidung aus NS-Lagern uns heute erzählen kann. Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann. Verlag Ch. Links, Berlin 2025. 432 Seiten. 26 Euro. E-Book: 18,99 Euro. (Foto: Aufbau Verlag)

Diese pauschalen Erklärungen wirken manchmal arg belehrend. Zumal die Autorin an manchen Stellen auch offensichtliches übermäßig ausbuchstabiert, an anderen die Leser in der Informationsflut fast untergehen lässt. Da hat man sich gedanklich gerade in die Welt derer begeben, für die in Auschwitz-Birkenau jedes Stück Schnur, Altpapier oder Blech noch wichtig ist, um irgendetwas daraus herzustellen. Da ist man im nächsten Absatz mit Zwangsarbeiterinnen in Stutthof konfrontiert, welche die besten Stücke Pelz und Leder im Ofen verbrennen. Man stutzt. Dann fällt einem ein: Sabotage. Doch kommentarlos eilt die Autorin zum nächsten Ort des Geschehens.

In diesem Buch stecken erkennbar viele Jahre intensiver Arbeit und ausgeprägter Entdeckergeist. Sulej hat eine Reihe ehemaliger Lager besucht, sich durch Archive geforscht, Akten, Briefe, Biografien gelesen, hat mit anderen Forschern oder auch einfach nur Geschichtsinteressierten geplaudert und selbst mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Kurz, sie hat ein riesiges Wissen angehäuft, das sie auf 429 Seiten in einem teils ziellos wirkenden Wortschwall über die Leser ergießt. In einem atemlosen Stakkato muss anscheinend jedes gelesene Buch, jeder Zeitzeuge mit mindestens einem Satz zitiert werden. Erklärende Fußnoten verstreut sie nach keinem erkennbaren Prinzip.

Modenschauen im Vernichtungslager

Das alles macht die Lektüre zum einen abwechslungs- und auch erkenntnisreich. Zugleich führt das ewige Hin- und Herspringen zu Orientierungslosigkeit und einer gewissen Beliebigkeit. Als Kern des Buches kann das achte Kapitel von elf angesehen werden, das sich tatsächlich mit der persönlichen Bedeutung von Kleidung und einer Art Mode im Lager befasst.

Häftlingsfrauen in Birkenau, erzählt Sulej, führten absurde Modenschauen auf, eine tschechische Zeichnerin fertigte in Ravensbrück ein satirisches Modejournal an. Dazu brauchten die Frauen jenen anderen Helfer im Überlebenskampf: Humor. Überraschend ist vor allem das letzte Kapitel, das offenbart, wie viele Relikte bis heute in Privathäusern oder auf öffentlichem Gelände in der Umgebung der früheren KZ und ihrer unzähligen Außenlager zu finden sind: Schuhteile, Barackenholz oder im Lager unter Entbehrung und Mühsal selbstgenähte Büstenhalter.

Damit wirft Sulej zum Schluss die Frage auf, was diese „persönlichen Dinge“ heute noch wert sind und wie mit ihnen umgegangen werden sollte. In einer Welt ohne Zeitzeugen bleiben schließlich nur noch Erinnerungsstücke.