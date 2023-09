Die AfD-Bundestagsfraktion hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, das Land "in den Ruin" zu führen, und bei einer Klausurtagung Gegenvorschläge zur aktuellen Politik vorgelegt. Dafür präsentierte die Fraktion am Freitag im thüringischen Oberhof ein dreiseitiges Papier unter der Überschrift "Zehn-Punkte-Sofortprogramm einer AfD-geführten Bundesregierung". Der Text verspricht unter anderem niedrigere Energiepreise, durch eine Senkung von Energiesteuern sowie eine Wiederinbetriebnahme und ein Neubau von Atomkraftwerken. Die Staatsausgaben in den Bereichen Migration, Klima- und Entwicklungspolitik werde man "drastisch" streichen, heißt es weiter. Eine AfD-geführte Bundesregierung gilt derzeit als ausgeschlossen.