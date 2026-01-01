Die CSU eröffnet also auch in diesem Jahr das politische Jahr. Der Bundestag kommt erst am 12. Januar aus seiner Winterpause zurück, die CDU-Spitze trifft sich am 9. Januar zu ihrer Neujahrsklausur. Aber die CSU-Bundestagsabgeordneten versammeln sich bereits am 6. Januar zu ihrer traditionellen Winterklausur in Kloster Seeon. Der Ort garantiert schöne Bilder. Und der Termin in der nachrichtenarmen Zeit viel Aufmerksamkeit.