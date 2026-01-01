Die CSU eröffnet also auch in diesem Jahr das politische Jahr. Der Bundestag kommt erst am 12. Januar aus seiner Winterpause zurück, die CDU-Spitze trifft sich am 9. Januar zu ihrer Neujahrsklausur. Aber die CSU-Bundestagsabgeordneten versammeln sich bereits am 6. Januar zu ihrer traditionellen Winterklausur in Kloster Seeon. Der Ort garantiert schöne Bilder. Und der Termin in der nachrichtenarmen Zeit viel Aufmerksamkeit.
Winterklausur in Kloster SeeonCSU will Deutschland zum Vorreiter der Kernenergie machen
Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will zahlreiche Forderungen zur Energiepolitik beschließen. Der klare Fokus der Abgeordneten liegt dabei auf der Rückkehr zur Atomenergie.
Von Robert Roßmann, Berlin
