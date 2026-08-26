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KabinettsklausurWie Merz und Klingbeil ihr Heil im  „Deutschland von morgen“ suchen

Lesezeit: 5 Min.

Gute Laune verbreiten, irgendwie: Das ist die Mission von Kanzler Friedrich Merz (CDU, rechts hinten) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, vorne links) in Schloss Neuhardenberg.
Gute Laune verbreiten, irgendwie: Das ist die Mission von Kanzler Friedrich Merz (CDU, rechts hinten) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, vorne links) in Schloss Neuhardenberg. Michael Kappeler/via REUTERS

Das Motzen über die Lage soll ein Ende haben. Zumindest darin sind sie sich bei Schwarz-Rot einig – und versuchen es in Neuhardenberg mit ganz viel Optimismus. Einer klingt trotzdem ernst.

Von Daniel Brössler, Neuhardenberg

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Die Schar gut gelaunter Damen und Herren hat das Tagwerk vor sich, als sie sich vor der Schinkelkirche in Neuhardenberg versammelt. Angeführt wird sie von einem hochgewachsenen Herrn mit Sonnenbrille. Das ist der Bundeskanzler. An seiner Seite schlendern der ihn an Körpergröße überragende Kulturstaatsminister sowie der zumindest in dieser Hinsicht nicht so hervorstechende Verteidigungsminister. Man könnte meinen, Friedrich Merz habe die Seinen zum Frühgebet versammelt, aber so ist das natürlich nicht. Die Mitglieder der Bundesregierung huschen nur kurz hinein, um den klassizistischen Bau zu besichtigen und den Sternenhimmel an der Decke zu bewundern.

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