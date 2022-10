Von Léonardo Kahn

Am 14. Oktober hat Louis Aliot, Ex-Partner Marine Le Pens, eine neue Gedenkstädte in Perpignan eingeweiht - zum großen Erstaunen in Anwesenheit zweier prominenter Gäste, der Nazijäger Serge, 87, und Beate Klarsfeld, 83. Das deutsch-französische Paar prägt bis heute die Aufarbeitungsarbeit der Shoah in Frankreich. Gemeinsam führten sie mehrere Entführungsversuche von NS-Kriegsverbrechern aus, um diese vor Gericht zu stellen. Nun ließen sich beide von dem Rechtsextremisten Aliot mit einer Ehrenmedaille auszeichnen. Wie passt das zusammen?