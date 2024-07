In ihrem Einsatz für sauberere Luft haben Umweltschützer erneut einen Erfolg errungen. Die Bundesregierung muss ihr Luftreinhalteprogramm zumindest in Teilen nachschärfen – das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Die bisher aufgelisteten Maßnahmen reichten nicht in allen Punkten aus, um die europäischen Ziele bei der Reduzierung des Ausstoßes von Luftschadstoffen zu erreichen, urteilen die Richter und geben damit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) statt.