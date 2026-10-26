Als Erika Raab 2019 die Geschäftsführung des Kreisklinikums im hessischen Groß-Gerau übernimmt, ist eine ihrer ersten Aufgaben nach einem Beschluss des Aufsichtsrats, das kräftig verschuldete 220-Betten-Haus in die Insolvenz zu führen. Anschließend soll sie bei null wieder anfangen. Raab steckt tief drin in der Materie der Krankenhausfinanzierung, sie ist ein Zahlenmensch, Professorin an der Medical School Hamburg und leitet die Deutsche Gesellschaft für Medizincontrolling. Sie setzt sich also hin und rechnet durch, wie sie ihre Klinik umbauen muss, wie viele Beschäftigte und Betten es sein dürfen, damit der Betrieb künftig rentabel ist. Ihr Ergebnis: Mit den geltenden Gesetzen ist das Ziel unmöglich zu erreichen.