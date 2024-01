Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat einen Befangenheitsantrag der AfD gegen einen Vorsitzenden Richter in einem Berufungsverfahren abgewiesen. Der Richter sei nicht von dem Verfahren auszuschließen, teilte das OVG am Dienstag mit. In dem Berufungsverfahren geht es darum, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall einer extremistischen Bestrebung einstufen darf. Das Verwaltungsgericht Köln hatte dies erlaubt Das OVG will in einer Verhandlung Ende Februar klären, ob die Entscheidungen der Vorinstanz Bestand haben. Die AfD hatte dem Richter vorgeworfen, er sei voreingenommen.