Die bekannte AfD-Politikerin Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein nimmt ihre Klage rund um den chaotischen Landesparteitag in Rottweil vor dem Landgericht zurück, will den Streit aber innerparteilich fortsetzen. Sie will, dass die in Rottweil durchgeführten Vorstandswahlen für unwirksam erklärt werden. Allerdings einigten sich Sayn-Wittgenstein und der beklagte Landesverband nun darauf, den Streit vor dem Landgericht zu beenden. Parallel dazu hatte Sayn-Wittgenstein vor dem Landesschiedsgericht der Südwest-AfD geklagt. Bei dem Parteitag im Februar 2024 in der Rottweiler Stadthalle war es zu Tumulten, Buhrufen und chaotischen Szenen gekommen. Zeitweise war fraglich, ob die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen werden muss. Dahinter lag auch ein Kampf verschiedener Lager um die Macht im Landesverband. Der Landesvorstand ist über Sayn-Wittgensteins Vorgehen empört.