Das Bundesverfassungsgericht hat eine geplante Abschiebung eines türkischen Staatsbürgers aus Deutschland in die Türkei gestoppt. Das Verfassungsgericht gab in einem am Dienstag veröffentlichten Kammerbeschluss der Verfassungsbeschwerde des Mannes statt. Die vorherigen Gerichtsinstanzen hätten nicht ausreichend die gesundheitlichen Gefahren für den suizidgefährdeten Mann berücksichtigt, betonten die Karlsruher Verfassungsrichter. Abschiebungen seien nur möglich, wenn keine gesundheitlichen Gefahren absehbar sind. Der Mann wurde in der Türkei wegen Diebstahls zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Ankara beantragte die Auslieferung. 2022 erklärte das Oberlandesgericht Braunschweig die Auslieferung für zulässig und ordnete Auslieferungshaft an. Wenig später versuchte der Mann, sich das Leben zu nehmen.