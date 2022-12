Detailansicht öffnen (Foto: Rupert Oberhäuser/Imago)

In Kitas und Kantinen soll nach Willen der Bundesregierung künftig mehr Biokost und weniger Zucker auf den Tisch kommen. Das Kabinett billigte am Mittwoch Eckpunkte von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zur Ernährungsstrategie, wonach vor allem Kinder und besonders benachteiligte Gruppen leichter an gesundes und ausgewogenes Essen kommen sollen. Vorgesehen ist, dass etwa beim Kita- und Schulessen oder bei Mahlzeiten in Krankenhäusern und anderen stationären Einrichtungen weniger Zucker, Fett und Salz verzehrt werden, dafür mehr Obst und Gemüse aus regionalem Anbau. Einzelheiten sollen bis Ende 2023 gemeinsam mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren erarbeitet werden.