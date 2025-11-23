Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung beginnt mit einem großen Versprechen. „Massive Investitionen in Kitas und Schulen werden die Chancengleichheit in unserem Land deutlich erhöhen“, heißt es schon in der Präambel. Das Geld dafür wäre dank des Sondervermögens Infrastruktur vorhanden, Kredite in Höhe von 500 Milliarden Euro nimmt dafür Deutschland auf. Ein halbes Jahr nach dem Start der Bundesregierung steht zunehmend fest, wofür das Sondervermögen ausgegeben wird. Eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung unter den 16 Finanzministerien der Bundesländer zeigt: Richtig viel Geld wird nicht in Kitas und Schulen fließen.