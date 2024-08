Vor „dramatisch hohen Krankheitsausfällen beim Kita-Personal“ warnt die Bertelsmann-Stiftung. Die Politik müsse das Problem gezielt angehen, um eine gute frühkindliche Bildung sicherzustellen, heißt es in einem Positionspapier, das die Stiftung gemeinsam mit dem Fachkräfte-Forum am Dienstag veröffentlichte. In diesem wirken Erziehende, Leitungskräfte und Fachberatende aus allen Bundesländern mit.