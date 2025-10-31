Obwohl weniger Kinder zu betreuen sind, steigt die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesbetreuung. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts . Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung zum Stichtag 1. März 2025 um rund 5,6 Prozent auf insgesamt 801 300 Kinder gesunken. Damit nahm die Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung im zweiten Jahr in Folge ab. Insgesamt waren am Stichtag bundesweit gut vier Millionen Kinder in Kindertagesbetreuung. Somit ist die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2006 rückläufig.

Unterschiede in Ost- und Westdeutschland bestehen weiter

Hinsichtlich der Betreuungsquoten der unter dreijährigen Kinder gibt es nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen Bundesländern. So waren in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) zum Stichtag durchschnittlich etwas mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung. In den westlichen Bundesländern war die Betreuungsquote mit 34,5 Prozent nach wie vor deutlich geringer.

Mehr Personal für weniger Kinder

Die Zahl des pädagogischen Personals oder als Leitungs- und Verwaltungspersonal beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg zum Vorjahr um 2,2 Prozent. „Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl die Zahl der betreuten Kinder zurückging“, heißt es in einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts. Auch wenn der Anteil der Männer, die in der Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ gering ist, steigt dieser stetig an. Am Stichtag waren 67 400 Männer im pädagogischen, Leitungs- oder Verwaltungsbereich in einer Kita beschäftigt. Im Gegensatz zum Kita-Personal sank die Zahl der Tagesmütter und -väter im fünften Jahr in Folge.

Der Anstieg der Betreuungsquote bei gleichzeitig rückläufigen Betreuungszahlen ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren stärker zurückging als die Zahl der in dieser Altersgruppe betreuten Kinder. Ursache dafür sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre. Auch die Anzahl der insgesamt betreuten Kinder ist gesunken, während die Zahl der Beschäftigten in Kindertagesstätten weiter anstieg. Die Gesamtzahl der Kitas blieb mit einem lediglich leichten Anstieg um 0,6 Prozent relativ stabil.