Von einer guten Kinderbetreuung kann die gesamte Gesellschaft profitieren. Trotzdem wird immer wieder übers Geld gestritten. Sind die Kosten ungerecht verteilt?

Von Anna Günther und Claudia Henzler

Für junge Eltern ist das Recht auf einen Kita-Platz häufig die Voraussetzung, Familie und Beruf vereinbaren zu können. Für eine Gemeinde kann ein gutes Betreuungsangebot ein wichtiger Standortfaktor sein. Doch wegen der Finanznot der Kommunen kommt das System Kita-Finanzierung an seine Grenzen. In vielen Städten und Gemeinden müssen Eltern in diesem Jahr höhere Gebühren bezahlen. In anderen müssen Kita-Träger damit rechnen, dass sie auf den Defiziten sitzen bleiben, die Kommunen bisher freiwillig ausgeglichen haben, wenn die offiziellen Zuschüsse nicht ausreichten.