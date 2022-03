Tarifstreit in den Kitas:"Wir sind keine bösen Arbeitgeber"

Interview von Benedikt Peters

Am 8. März blieben die städtischen Kitas geschlossen, Erzieherinnen und Sozialarbeiter gingen stattdessen für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße. An diesem Montag gehen die Tarifverhandlungen in die nächste Runde. Eine zentrale Rolle spielt dabei Karin Welge, 60 Jahre, SPD-Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen. Sie verhandelt für die kommunalen Arbeitgeber - und erklärt, warum sie die Forderungen der Gewerkschaften Verdi, DBB und GEW nicht erfüllen will.