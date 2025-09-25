Kita-Krise, Kita-Kollaps – für Eltern, vor allem im Westen Deutschlands, waren diese Schlagworte in den vergangenen Jahren gelebte Realität. Da sah man sich in Großstädten genötigt, schon mit Babybauch zum Tag der offenen Tür der Kita zu gehen und ein handgeschriebenes Bewerbungsschreiben einzureichen, nur um dann monatelang zu bangen, ob man auch wirklich einen der raren Plätze ergattert.
GeburtenrückgangWenn den Kitas die Kinder fehlen
Lesezeit: 5 Min.
Im Osten Deutschlands schließen die ersten Kindergärten, Erzieherinnen müssen um ihre Jobs bangen. Der Geburtenrückgang kommt mit größerer Wucht als erwartet. Er könnte bald auch für Familien im Westen Folgen haben.
Von Karin Janker
