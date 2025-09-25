Zum Hauptinhalt springen

GeburtenrückgangWenn den Kitas die Kinder fehlen

Lesezeit: 5 Min.

Die Schere bei der Betreuung geht weiter auseinander: Während manche Städte nach wie vor unterversorgt sind, stehen anderswo die Kitas leer.
Die Schere bei der Betreuung geht weiter auseinander: Während manche Städte nach wie vor unterversorgt sind, stehen anderswo die Kitas leer. (Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa)

Im Osten Deutschlands schließen die ersten Kindergärten, Erzieherinnen müssen um ihre Jobs bangen. Der Geburtenrückgang kommt mit größerer Wucht als erwartet. Er könnte bald auch für Familien im Westen Folgen haben.

Von Karin Janker

Kita-Krise, Kita-Kollaps – für Eltern, vor allem im Westen Deutschlands, waren diese Schlagworte in den vergangenen Jahren gelebte Realität. Da sah man sich in Großstädten genötigt, schon mit Babybauch zum Tag der offenen Tür der Kita zu gehen und ein handgeschriebenes Bewerbungsschreiben einzureichen, nur um dann monatelang zu bangen, ob man auch wirklich einen der raren Plätze ergattert.

Kinderbetreuung
:Die Kita-Finanzierung kommt an ihre Grenzen

Von einer guten Kinderbetreuung kann die gesamte Gesellschaft profitieren. Trotzdem wird immer wieder übers Geld gestritten. Sind die Kosten ungerecht verteilt?

SZ PlusVon Anna Günther und Claudia Henzler

