BildungNur jede siebte Kita hat genug Personal

Eine Kita in Düsseldorf: Besonders für Kinder, deren Eltern nicht gut Deutsch sprechen, ist frühkindliche Bildung entscheidend.
Eine Kita in Düsseldorf: Besonders für Kinder, deren Eltern nicht gut Deutsch sprechen, ist frühkindliche Bildung entscheidend.

Die Bundesregierung will die Qualität der Kitas bundesweit verbessern. Doch eine aktuelle Studie zeigt: In vielen Einrichtungen fehlt es noch immer an den grundlegenden Voraussetzungen dafür.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb, München

Das Jahr 2026 soll aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung auch ein Kita-Jahr werden. Schon seit Amtsantritt betont Ministerin Karin Prien (CDU), wie wichtig Bildung und Erziehung in den ersten Lebensjahren für die gesamte Schullaufbahn sind. Die Arbeit in den Kitas schafft, so sieht es Prien, eine wesentliche Grundlage für Bildungsgerechtigkeit.

