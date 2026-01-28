Das Jahr 2026 soll aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung auch ein Kita-Jahr werden. Schon seit Amtsantritt betont Ministerin Karin Prien (CDU), wie wichtig Bildung und Erziehung in den ersten Lebensjahren für die gesamte Schullaufbahn sind. Die Arbeit in den Kitas schafft, so sieht es Prien, eine wesentliche Grundlage für Bildungsgerechtigkeit.
BildungNur jede siebte Kita hat genug Personal
Lesezeit: 3 Min.
Die Bundesregierung will die Qualität der Kitas bundesweit verbessern. Doch eine aktuelle Studie zeigt: In vielen Einrichtungen fehlt es noch immer an den grundlegenden Voraussetzungen dafür.
Von Vinzent-Vitus Leitgeb, München
Kinderbetreuung:Die Kita-Finanzierung kommt an ihre Grenzen
Von einer guten Kinderbetreuung kann die gesamte Gesellschaft profitieren. Trotzdem wird immer wieder übers Geld gestritten. Sind die Kosten ungerecht verteilt?
Lesen Sie mehr zum Thema