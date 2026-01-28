Das Jahr 2026 soll aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung auch ein Kita-Jahr werden. Schon seit Amtsantritt betont Ministerin Karin Prien (CDU), wie wichtig Bildung und Erziehung in den ersten Lebensjahren für die gesamte Schullaufbahn sind. Die Arbeit in den Kitas schafft, so sieht es Prien, eine wesentliche Grundlage für Bildungsgerechtigkeit.