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Baden-WürttembergÖzdemirs Kita-Wahlversprechen wackelt

Lesezeit: 3 Min.

Frühstück im Kindergarten: Fast 96 Prozent der Fünfjährigen besuchen zurzeit in Baden-Württemberg eine Kita.
Frühstück im Kindergarten: Fast 96 Prozent der Fünfjährigen besuchen zurzeit in Baden-Württemberg eine Kita.
Carsten Koall/dpa

Ein kostenloses letztes Kita-Jahr für alle Eltern – darauf legten sich Grüne und CDU in Baden-Württemberg erst im Wahlkampf und dann im Koalitionsvertrag fest. Aber kommt es auch so?

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Ein Wahlkampf lebt von Gegensätzen. Und im baden-württembergischen Landtagswahlkampf ließ Manuel Hagel wenig Zweifel, wo er die Unterschiede sah. „Wir müssen diesen grünen Kulturkampf gegen das Auto wirklich beenden“, sagte der Spitzenkandidat der CDU. Auch Cem Özdemir teilte aus. Hagel kündige viel an, sagte der Grünen-Spitzenkandidat. Aber „wenn’s konkret wird, wird’s dünn“.

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