九年前一月的一天，编辑部收到了一个不期而至的包裹，上面写着“10个水果蛋糕胚 — 在阴凉干燥处存放”。文化和生活方式板块的助理给大家写了一封询问邮件，一小时后又写了一封：“由于没有人回复，我抽空看了一下：里面是一整盒爱。”

盒子里没有蛋糕胚，有的是数百张黑白照片，以及信件、纸张、明信片和日历。上面的日期表明盒子里的东西来自20世纪30年代的亚琛（Aachen）。这些文件有一股来自地窖的陈旧气味，但它们是令人惊叹的，极具审美价值的照片。你仍然可以看到他们捕捉到的世界，并感受到画面中人们生动的生活。

一对年轻情侣占据了绝大多数的画面。

一个衣着优雅的女人，身材苗条，浅色头发，大大的眼睛。有时她戴着帽子、拎着手提包站在雪地里摆姿势，有时她会跳绳或在湖里游泳。在许多肖像照中，她直视镜头，站在镜头后的很可能就是她的男朋友。他也很年轻，大概二十五岁左右。在大多数情侣合照或他的单人照中，他都穿着西装，头发一丝不苟地梳向一侧。他很有风格，品味不凡，喜欢在劳斯莱斯旁边或豪华酒店前拍照。

南德意志报 (Foto: 南德意志报)

盒子里那些他写给她的情书是用德语写的，但有些照片上的留言是中文的，他似乎来自中国。可以肯定的是，这个人经常旅行；盒子里装着来自德国和法国的明信片和照片。他在路上时写信给女友：“我无比热烈地吻你。”

一位读者给我们寄来了这个盒子，她看到了《南德意志报》鼓励读者将美丽的爱情故事发送给编辑部的号召。她在包裹里放了一封信：“亲爱的文化与生活方式版面的编辑团队，我于1999年在科隆家里的地下室发现了这个盒子并保留了它。”不幸的是，她不知道盒子的故事，同一栋居民楼里的住户也从来没有提起过相关的事。这个盒子仿佛凭空出现了，仅此而已。 “这可能会成为一部精彩的小说，这绝对是一个伟大的爱情故事”，发件人在谈到照片中的两个人时写道。

照片中的男子名叫Keon，年轻女子的名字叫 Magda。

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我们很快就会明白：盒子里不仅有关于爱情的照片，还有具有历史意义的记录。它们讲述了一个关于生与死的故事，关于最黑暗时期的德国和如今几乎无人知晓的中国。这个近百年的盒子将我们指引向一个被中国政府称为“中国头号大汉奸”的人。如今他在美国的家人，仍在为挽回他的声誉而奋斗。

二.

我们办公室的地板和桌子很快就被无数有近百年历史的黑白拼图碎片覆盖，为此我们用了几个小时去拼凑它们。这不是一部完整的纪录片，它们只是历史的注脚，是一份爱情留下的痕迹。

一个线索是一个黑色的小日历。它属于 Magda, Magdalena Zauß 。

1932年2月27日，上面写着：“我们是在‘Erholung’中认识的”。 亚琛的“Erholung”似乎是“Erholungsgesellschaft”，一个高档俱乐部, 其成员经常在市中心一座叫城市宫殿的会所里聚会，俱乐部的网站上写到，他们存续至今。Magda在接下来的几周里简短地记录到， “在森林里亲吻了很多次”或“在冬季花园里跳了一会儿舞”。

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Keon 1932年3月11日写的信是他们见面以来的第三封，他的写作并非完全无误，但不容置疑地充满热情：

“我亲爱的小Magda,

每次和你一起度过美好的时光，我都很开心，时间过得比平时快得多。相信我，亲爱的Magda，你是我在亚琛认识的唯一的朋友。我有很多熟人，但他们都不是我的朋友。你不要以为我爱你只是表面上的，我的内心也是爱你的。你和我们出去的时候无聊吗？我这么想是因为你是这么说的。那周日上午11点左右和你妹妹一起来找我吧，我想给你看我所有的照片。向你致以问候和许多的吻。

Keon”

我们读到两人如何相爱，如何生疑，如何争论，如何理解和误解对方：

„我最亲爱的朋友，小Magda。很遗憾这么好的天气你却没有时间，你没看到阳光那么灿烂吗？ 正适合出去散步。“ 他有一次写信邀请她参加 „新开的水疗会所的舞台庆典“, 他已经买好了两张票。

还有一次，他为自己的“邪恶的手”道歉： „我想热烈地吻你，甚至你的整个身体，但你不会让我这么做。Magda，你永远是对的。如果你再次发现我像之前一样邪恶，请原谅我。“

有时他听起来真的很绝望： „你知道，我非常爱你。但如果你不肯给出自己的心，那这些又有什么用呢？干燥的田野需要雨水，干燥的心需要你的爱。你没听见吗？它正在呼唤你。我无比热烈地吻你。“

Magda也给他写信，他总会在信里对此表达感谢。但Magda写的信件不在盒子里，所以她的心情的变化和反复只能通过日历上的笔记来揣测：“我在等K。”两天后：“我还在等。”第二天：“终于。”

有一天，他们在亚琛的休闲宫 （Kurhaus） 聚会直到早上五点。有一天，他们去了电影院。最令人难忘的一张照片拍摄于1934年2月，Keon坐在软垫椅子上，穿着西装、白衬衫和领带，看上去一如既往得神采奕奕。Magda毫不意外地戴着帽子，依偎在他身边，把头靠在他的身上，他的手放在她的大腿上。两人对着镜头微笑。他们每年都会在狂欢节期间拍一张这样的照片，背面写着 ：“星期二的狂欢节上，Magda有点醉了。从她半闭的眼睛里我看到她的喜悦是发自内心的。1934年2月27日，Keon。”

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照片中的他们看起来很快乐。

他们是谁？

三．

我们联系了那些在盒子里的纸条上不断出现的酒庄。因为Keon在信中问他的女朋友，她和她的妹妹是否又制作了很多帽子，所以我们写信给亚琛的工艺品商会、新闻办公室、商业档案馆和女帽商，询问他们是否听说过这个名字。但没有人认识Magda，更不用说她的男朋友了。

几个月过去了，蛋糕胚盒子一直放在我们的大厅里，就像几十年前一样。因为我们没有取得任何进展，也因为有其他更为紧迫的事情。Magda和Keon耐心地等待着我们，永远年轻，这就是他们的命运。

在盒子到达的两年多后，我们终于收到了好消息。我们最初发送给亚琛新闻办公室的问询信息被转发给亚琛市档案馆，他们的回复是：“我希望这些信息对您有帮助。”

Magdalena Zauß出生于1908年，她的父母是帽子制造商 Apollonia Zauß和商人 Johannes Zauß。

当Magda还是个孩子的时候，第一次世界大战仍在德国肆虐，包括亚琛。这座城市位于边境，1914年8月4日早上，德国军队穿过这座城市前往比利时。该市的编年史中写到，当时许多亚琛居民都对此很热情，他们在街道和火车站向部队分发“茶点和爱心礼物”。许多人离开眼下的工作被送到前线，铁轨也随之被关闭。

盒子里唯一来自这段时期的私人物品是Magda第一次领受圣餐时收到的一本书。书的封面上有一个铁十字和代表威廉二世的“W”，这是一本诗集：

„亲爱的Magda！如果诽谤的舌头蜇伤了你，就让这句话来安慰你：黄蜂所咬的不会是坏果子。你的妹妹 Kathi写给你以做提醒。亚琛，1月26日1922年“

根据市档案馆，Kathi是Magda的妹妹，比她小两岁。市档案馆的工作人员在她的电子邮件中补充道：“这里提供的文件没有显露任何，有关她与中国仰慕者的恋情的迹象。”

我们所掌握的，是盒子里的这张照片：一群年轻男女，其中大多数是中国人。Magda坐在前面，Keon用手臂搂着她。人群后面悬挂着一面旗帜，一面红旗，蓝底白日。中华民国国旗。在1912年到1949年期间，中华民国统治整个中国版图，直到其领导层为了躲避共产党而逃往台湾。

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盒子里那些背面写着紧凑且潦草汉字的照片，绝对不是写给近一百年后试图破译的德国记者的。遑论今天中国大陆的人们用写法不同的简体中文。经过一番努力，我们成功地翻译了来自另一个时代的汉字：在一些照片的背面，四兄弟显然在互相留下一些简短的留言；他们称呼对方为“琦哥”和“强弟”。他们都姓陈，这是一个常见的中国姓氏，就像德国的Müller一样。

我们在搜索引擎中输入这两个名字，然后发现了美国一个基金会的网站。网站刊登了一份家谱，上面列出了兄弟俩的名字。很显然，恋爱中的学生Keon，是汪精卫的侄子。是的，汪精卫。

谁？

这个名字在德国几乎无人知晓。但任何研究中国历史的人都会感受到这里的历史气息。

四．

汪精卫，1883年出生于中国南方，中国革命家、政治家。青年时期留学日本，加入中国革命之父孙中山领导的中国同盟会。 1910年，汪试图刺杀当时四岁的中国末代皇帝的父亲，虽未成功，但因此在全国赢得了声誉。

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汪精卫博学、聪明、相貌英俊，很快就被孙中山视为密友。孙中山于1912年当选为新成立的中华民国临时大总统。在他去世后，许多中国人将汪视为中国的未来。

20世纪20年代末和30年代，他在执政的国民党中担任过多个要职。然而，国民党在政党方向的争议和内部冲突中不断被削弱。汪精卫本人一直与国民党的领导人蒋介石竞争并争夺权力。

即使今天中国政府领导层试图消除人们对中华民国更深层次的了解，许多中国人仍然知道汪精卫这个名字。然而，这并不一定是好事，在任何中国搜索引擎输入“汪精卫”，都会导向仇恨的言论。中国人辱骂他，他的家人和支持者被称为“叛徒”、“无耻”和“铁杆狗汉奸”。

通过得知Keon背景的基金会，我们立即明白我们的发现是多么令人兴奋。这是汪精卫纪念托管会，工作内容围绕他在中国的政治生涯，该纪念托管会由他居住在纽约市的外孙女何重嘉经营。

盒子里还保留着汪精卫儿子汪文婴的照片，汪文婴当时正在科隆读书，是Keon朋友圈的一员。

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我们认为这家人肯定会对这些以前从未公开过的照片感兴趣，但当我们第一次联系何重嘉询问Keon和他姑父汪精卫的情况后，有关两兄弟的所有信息都从网站上消失了。至少可以说，这是件奇怪的事。

所以我们要不断地靠自己去寻找， Keon，这个权势家族的后代，在1930年代的德国到底在做什么？

这位中国青年于1930年抵达亚琛，他曾在一封信中提及此事。 1932年4月，他写道：

„我的Magda。我越来越爱你了。你只是不知道这一点。我那么喜欢你，你对我那么好，我真不知道该用什么言语来表达感激之情。为什么我两年前刚来的时候我们没有认识呢？ “

那一年，亚琛的人们还未习惯和平，还不知道和平很快又将结束。德国人选举了新的政府：在亚琛，德国中央党获得了36%的选票，德国共产党获得了14,5%的选票跟民族社会主义德国工人党 （纳粹党）的支持一样。

在盒子里我们发现了一张Keon站在车间里的照片，照片里他拿着一个木制螺旋桨，照片背面写着：“1931年夏天，亚琛滑翔机协会工作期间。”听起来他当时像是在学习。

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我们写信给亚琛大学档案馆，询问当时是否能学习航空工程专业。一位员工告诉我们不能；但在机械工程和电气工程专业中，航空航天和汽车工程是重点学习科目。她还提到，尽管由于第二次世界大战，记录有所遗失，但学校实际上仍然保留着1920年代和1930年代的登记簿。于是我们坐上了去亚琛的火车。

于是，档案馆里一个倒霉的员工调取出了过去整整100年的所有登记簿，我们借此在 Excel 表格中搜索 Keon 的姓名。我们找到了我们要找的东西：一本1931/32年的学生登记簿，皮革装订。上面用工整的字迹写着：Chan Kok Keon，出生于中国广州，1931年11月4日入学，学号9979，学习科目：机械工程。

当时该大学招收了三名中国学生，而德国全国大概只有200到500名中国学生。他们的任务至关重要。

20世纪初，清朝正因管理不善、叛乱和列强入侵处在崩溃的边缘。欧洲国家、美国和日本正在迫使清政府开放港口以便从中受益。

1912年清朝灭亡后，中华民国宣告成立。但民族主义者、共产党和地方军阀很快陷入争夺权力的斗争。中华民国一开始很弱小，并依赖于技术和经济现代化。像Keon这样的年轻人应该是去国外学习知识，以帮助建设新中国。但很快一切都将改变。

五.

我们再次写信给亚琛市档案馆：是否能允许我们参观档案馆并查看登记文件？一名员工回复：出于个人数据保护的原因，这些文件不能供查看，“因为其中还列出了仍在世人员的名单。” 但这位友好的员工补充到：“也许你应该看看亚琛最新的电话簿，因为据说Magda Zauß的亲戚仍然住在Magda父母的房子里。”

电子邮件中写到，战争开始后，Magda育有三个孩子。

于是，几天后在亚琛，照片中的黑白过去跟充满色彩的当下终于交融在了一起。

从盒子里的照片中我们得知，这家人于1935年搬进了那栋白色的半独立式住宅。现在这栋住宅几乎没有任何变化。

Magda曾在通往前门的台阶上摆出姿势拍照，前院、街道，一切都很熟悉。Paul Näfe 现在住在这所房子里，他出生于1944年，是两个兄弟中的弟弟；哥哥出生于1941年，他们的妹妹Hilde Dimovic 出生于1948年。

我们打电话给 Paul Näfe，告诉他我们手中的盒子的情况，他既惊讶又感兴趣。但是，他从来没有听说过这个盒子或者Keon。照片和信件最初来自哪里？不知道。他邀请我们去他家，也叫来了他的兄弟姐妹一起看这些照片。

他妹妹来了，哥哥没有来。在这三个兄弟姐妹中，Paul Näfe说哥哥最了解母亲年轻时的经历，但他不愿详谈。客厅里的桌子上的瓷壶里装满咖啡，桌上铺着钩编桌布，旁边还有一种亚琛的年糕和其他糕点。 “这些色彩缤纷的蛋糕提醒着我们这个糕点世家的家庭传统。 我们的父亲曾在亚琛经营一家相当知名的糕点店。”Paul Näfe 说。

他们的父亲不是Keon，而是Richard Näfe。1941年，Magda怀上了他的孩子，两人立即结婚，就像当时大多数人会做的一样。

我们将一张又一张的照片放在杯子和盘子之间。Paul Näfe曾在科隆应用技术大学教授机器元件和建筑系统课程，他和曾任教师的妹妹一起翻看这些照片。他们尤其为Magda大笑的照片动容， „哦，她当时真高兴，”Hilde Dimovic说道，并强调说，“是啊。”当我们向她询问有关Magda的事情时，她有时会说：“我现在很难跟你讲任何事情，这么多我母亲生活中的事我直到今天才知道。“

那Keon呢？ “她只告诉过我们一次，她曾与在亚琛学习、来自中国的人有过接触，那些人都是来自上层圈子的人。”Paul Näfe 回忆道。这就是全部。

Magda的孩子们熟悉其中的一张照片，照片上是1936年夏天在游泳馆举行的一场体育赛事，正如相片背面所说。 “是的，我们也有一张类似的照片。 我们的母亲参加了柏林奥运会的开幕式。”Paul Näfe 说。

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1936年5月，Keon给Magda写了一封信，这次是在巴特瑙海姆（Bad Nauheim）的卡尔顿酒店。这显然是对她一封信的回复，但那封信并不在盒子里。

„我坐在这里，写信告诉你我多么渴望你。Magda，你是我的爱人。我无法表达我有多爱你，我们在一起的这四年，我很幸福，只要看到你，听到你的消息，一切都历历在目。你给了我最美好的时光，我永远不会忘记，你将永远留在我的内心深处。这是我一生能经历的最黄金的时光。美梦，给你热烈的吻。Keon“

正如我们的助理快速浏览了里面的内容之后所写的那样，这个盒子是一个充满爱的盒子。但你注视它的时间越长，它的内容就变得越政治化。 这张照片拍摄于 1936 年柏林奥运会。希特勒利用奥运会将德国描绘成一个强大而和平的国家，转移人们对迫害犹太人和其他歧视性措施的注意力。

希特勒已经掌权三年，他越来越多地迫害德国的犹太人和其他少数民族，包括精神病患者。他向非军事化的莱茵兰派遣了3万名国防军士兵，还在亚琛设立了驻军。他废除了《洛迦诺公约》，该条约保证了《凡尔赛条约》中规定的边界。他正在寻找外交政策方面的盟友，他在西班牙支持独裁者佛朗哥，在意大利与墨索里尼缔结条约。希特勒正在为战争做准备。

Keon在给Magda的信中既没有提及纳粹德国，也没有写到中国的情况，但两人的压力肯定越来越大。在纳粹统治下，中国人和德国人结婚几乎不可能。德国人和中国人之间所谓的“异族通婚”并没有被禁止，但当时存在的《德意志血统及名誉保护法》也制约着中国人。

如果Keon和Magda想要结婚，不仅他们的父母必须同意，德国的外交部也必须批准。后来，在德国的华人甚至受到被遣送至集中营的威胁。

作为一名恋爱中的学生，Keon不关心政治。但作为汪精卫的侄子，他可能会被卷入他的任务中，毕竟汪精卫在1930年代也在德国。在1936年5月，Keon以“美梦，给你热烈的吻。”做结的信中，他还写道：

„今天这里的天气恰巧凉爽，我们穿着外套在乡村散步。你在火车站投送的那封信是在中午左右到达的。我姑父问我，这封信是谁写的？我回答：我的好朋友。他笑了。“

Keon显然和他的姑父汪精卫一起在巴特瑙海姆。

六．

1936年，汪精卫前往巴特瑙海姆，他打算在这里从一场未遂的暗杀中恢复过来。这次暗杀原本上是针对他的党内同僚和竞争对手蒋介石的。三颗子弹击中汪，其中一颗射入他头部左眼窝上方。从他在德国与Keon同桌的照片中，你仍然可以看到伤口，这些是这位政治家极其罕见的照片。

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在上海行医的德国医生 Kurt Noll把他送到了德国，他的女儿是罪案作家Ingrid Noll，这是这项研究中最奇怪的发现之一。面对我们的询问，她说她父亲从未在家里谈论过他的病人。

目前在法兰克福大学任教的汉学家杨治宜在其著作《汪精卫与中国的黑暗时代：诗歌．历史．记忆》中详细描述了他的德国之行。杨治宜是少数敢于研究汪的中国学者之一。在采访中，这位身材娇小的女士用明亮、清晰的声音讲述了她在写汪传记之前的想法：“如果我写这个，我可能就回不了中国了。”

中国的历史受到共产党的密切监控。它决定哪些历史事件可以被记住，哪些不能被记住。所有对党不利的事件都应该从集体记忆中抹去，国家主席习近平将对那些历史事件的批评称为“历史虚无主义”：任何对中国共产党成功故事的质疑的运动都是犯罪行为。

而中华民国，从1912年宣告成立开始，统治中国领土直至1949年的故事，被今天的共产党人这样讲述：爱国主义者统治下的中央政府被腐败、依赖外国势力的资金支持和地方军阀的威胁不断吞噬。经济问题和党内纠纷，以及随后与日本的战争，将国家进一步推向崩溃的边缘，直到1949年10月毛泽东宣布中华人民共和国成立。所以核心叙事是，中共把国家从混乱和外国压迫中解放出来，正如毛泽东所说：“中国人民从此站起来了”。

与此同时，这意味着此外的任何叙事都会对中国的领导层构成威胁。例如，当学者们谈到中华民国的“开放时代”，谈及他们在法治、开放市场和知识交流方面取得了重大进展的时候。

这就是为什么迄今为止，在中华人民共和国研究中华民国几乎是不可能的。在我们的研究中，当局拒绝让我们访问档案，中国教授也没有回应问询。一位人士直言不讳地写道：他不再被允许与外国人交谈。

我们从汉学家杨治宜那里得知，1936年希特勒抵达巴特瑙海姆后，汪精卫应邀与他会面。当时一家俄罗斯报纸散布谣言称，希特勒可能会试图说服汪加入《反共产国际协定》。该条约是德国人将于当年晚些时候与日本签署的国际条约，目的是反对共产主义。

杨专家表示，她无法找到任何此类会面的证据。此外，汪对纳粹并不仰慕。但是，还有这张照片的存在。

这是一张Keon送给Magda的照片。你可以看到一个带遮阳伞的露台，白色的桌椅，背景是美丽的山地全景。照片背面写着：“贝希特斯加登大酒店的庭院” 。

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1933年至 1945 年间,贝希特斯加登 (Berchtesgaden) 的上萨尔茨堡（Obersalzberg）是纳粹党员的权力中心。这些年里，希特勒有超过四分之一的时间在这里度过，并接待了许多国际上的国家权贵，包括1936年夏天。很多客人都住在这家隶属于民族社会主义德国工人党的大酒店里。

多情的Keon是否无意中提供了汪精卫确实与希特勒秘密会面的证据？

上萨尔茨堡博物馆向《南德意志报》证实，在 Keon 的照片中可以看到贝希特斯加登大酒店 (后来更名为Berchtesgadener Hof) 的露台。1936年夏天，希特勒在贝希特斯加登，即在Keon的照片拍摄期间。

另一个细节也可以印证：汪的一位密友写的游记中也提到了贝希特斯加登。然而，发现这一点的中国学者却并不知道这个地方对于希特勒政权的重要性。

这些都不是明确的证据。但当我们告诉杨治宜这一发现时，她惊讶地表示：“这当然很有趣，我原本真的不相信他会见希特勒。”除了她之外，我们还向另外几位学者分享了这个新的证据。毕竟对他们来说，这是一个困扰相关研究人员数十年的难题。

无可争议在历史上发生了的是：1936年冬天，希特勒与日本帝国缔结了反对苏联的《反共产国际协定》。中国被排除在外。六个月后，日本对中国的全面战争展开了了。

1937年12月，日本士兵入侵当时的中国首都南京，杀害了30万中国人。这场屠杀至今仍是致使中日关系紧张的创伤。

那一年，Keon离开了他的第二故乡亚琛。在盒子里我们找到了一些他在维多利亚号船(Victoria)上的照片。

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该船由一家意大利航运公司拥有，从热那亚航行至上海，经停孟买、新加坡和香港。当时它被认为是世界上最快的机动船，因此也被称为“白箭”。由于其配有空调等豪华设施和美味的食物，特别受到贵族和富人的欢迎。维多利亚号带着Keon回到了他的家人身边，回到了他的祖国，而那里当时正处于战争之中。他把Magda留在了身后。

在接下来的几年里，我们多次访问亚琛。Paul Näfe在与我们的一次咖啡聚会上说，他向对母亲了解更多的哥哥询问了Magda留下来的可能原因。 „他不太确定。但也有可能是我母亲原本说她想跟着Keon去中国，但后来又反悔了。或者说Keon问我妈妈：跟我一起去中国吧。然后她拒绝了：中国对我来说还是太遥远了。作为一个来自亚琛的女孩，她难免会有点谨慎。“

Magda和Keon没有停止给对方写信。于是Keon通过信件得知了一场于1937 年底在莱茵兰举行的婚礼。在盒子里，我们找到了新娘和新郎署名的感谢贺卡。上面写到：

„我们要感谢 Hans Adolf Scheid 和 Kathi (原姓Zauß) 夫人出席我们的婚礼。“

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Magda的妹妹Kathi已经结婚了，很多照片中都可以看到她，Magda与她一起度过了童年和青少年时期。她的丈夫Adolf Scheid也在Magda, Keon和Kathi的朋友圈中。在朋友聚会的一些照片中可以看到他，一个留着向后梳的黑色卷发的帅气小伙子。

这段婚姻原本不应该在那个时候开始。正如我们后来发现的那样，Kathi Zauß患有精神疾病，曾多次接受住院治疗，包括在波恩的精神病院。她也是纳粹时期40万因此被强制绝育的人之一。波恩精神病院的主页上写着，当时的《遗传病后代预防法》正式批准对心理、精神和身体上有疾病的人进行强制绝育。

纳粹时代的恐怖也许无法在多情的Keon的信件或者他的Magda的肖像中呈现出来。两个人都沉浸在自己的小世界里，忽略了时代的背景。但盒子里的东西仍然是有形的，并与那些文件共同揭示了Kathi的命运。

有一份1937年11月的剪报，标题是：“精神疾病 — 已经化学证实”。副标题是：“精神分裂症的脑质在试管中显露出来”。

还有一张文件，上面写着：“根据民族社会主义德国工人党的观点，婚姻的意义中，即使不是全部，但也至关重要的是，生育健康的孩子以保护人民。”据说，Kathi Zauß和Adolf Scheid通过与一名纳粹律师的私人交情才得以登记结婚。今天她的亲戚也是这么说的。

当时，Keon给Magda寄了很多来自中国的照片。一张照片中他在中国南部的一艘木船上，另一张照片中他在一艘前往澳门的船上。 1938年，他还前往马来西亚，寄来了霹雳州一座水力发电站的照片，霹雳州是他家人的故乡。

近几个世纪以来，数十万中国人移居东南亚工作和贸易。Keon的祖先从中国广州搬到了霹雳州，该州位于马来西亚的西海岸。Keon的祖父在这里通过锡和橡胶贸易变得非常富有。这也解释了Keon后来何以在亚琛过着奢华的生活。

这是汪精卫在革命之前的几年前往马来西亚会见那里许多富有华人的唯一原因。当时的海外华人理应在经济上支持国内的革命。在这里，他遇到了未来的妻子陈璧君。她的哥哥是Keon的父亲。

在 20世纪30年代初写给Magda的第一封信中，Keon并没有透露太多有关他家庭的信息。他只提到了当时在病中的母亲一次，同时也写到了即将与女友分离的痛苦。

„我还在等家里的消息。发生这种事真是令人难过，我的母亲身体不好。我不知道当我真的要回家的时候，是否还能再见到你。当我亲爱的Magda不再出现时，我的心会撕裂。你是我最好、最亲爱、唯一的朋友。“

现在，在亚琛一起度过了五年之后，Keon 终于回了亚洲。他还从那里寄信给Kathi。但盒子里的最后一封信不是他写的。其作者为 Magda，日期为9月11日：

“我亲爱的Keon，

自从我收到你1939年4月22日寄出的最后一封信以来，已经过去了几个月。你肯定听说了，欧洲现在爆发了战争。你知道它的恐怖和给人带来的痛苦，亲爱的朋友。到目前为止，我们仍然可以在亚琛平静地生活，不需要撤离。希望还能保持这种状态，因为失去你的家确实是一件可怕的事。我来了科隆跟Kathi待几天，在这里放松一下。上周我参加了硕士考试并通过了。我有很多工作，所以我懒于写信。

亲爱的Keon，你好吗？你还健康吗？你在做什么？请尽快给我们一点你还活着的消息。

大约六周前，我们收到了一封你写给Kathi的信。我立即打开并阅读了它，尽管它不是写给我的。

我们都很健康。

Kathi在科隆有一套非常漂亮的小公寓。她住在远离城市的乡村，这里的许多街道都弥漫着马匹和马厩的气味，所以几乎感觉不到大城市的气息。

Adolf在早上和晚上都会搭乘路程相当长的电车在家和公司之间通勤，但在大城市这很常见。昨晚我们一起去看电影。我看了一部六个月前在亚琛看过的电影。你可以想象，亲爱的，因为这里的平静和安宁我得以放松。

如果我现在知道你的感受就好了。在这封信到达你手中并且你回复我的这段时间里，可能会发生很多事情。

亲爱的Keon，让我们都祝自己一切顺利吧。

我向你致以许多温暖的问候并温柔地吻你·

你的Magda

这是盒子里唯一一封来自她的信。但它从未到Keon的手中，而是被送回了德国。信封上划掉了Keon在香港的地址。邮票旁边有一张厚厚的蓝色邮票：“退回”。盒子里不再有任何其他迹象表明两人此后有过联系。

七.

在中国，Keon的姑父汪精卫正在逐渐失去执政党的支持。中国继续拼命抵抗日本人的进攻，但对于如何对付敌人的分歧越来越大。 1938年底，汪逃往越南，并在那里再次遭遇暗杀。Keon也在场；他的哥哥甚至被刺客击伤，他曾在一封信中将此告知Magda。

1940年，汪精卫与日本秘密谈判后回国，成立“中华民国国民政府”。它是一个傀儡政府，总部设在南京，受到日本的严格控制。

汪与敌人结盟了。这段时间内，几乎他的所有家庭成员都在新政权中任职。在报纸档案中，我们发现Keon在政府军事委员会航空署担任技术员，并在南部广东省担任军械处少将和第一修械处所长，而他的姑姑陈璧君（汪精卫的妻子）正在此省掌权。

由于该政权与日本人合作，加之1937年日本士兵正是在南京强奸并屠杀了如此多的中国人，汪政府因此直到今日都为中国人民所憎恨。

战争正在德国肆虐，尤其是在亚琛。 “然后我们就被疏散撤离了，正如他们所说的那样。这意味着平民必须在1943年撤离亚琛，因为鉴于盟军袭击的威胁，这座城市已被宣布为要塞。”Paul Näfe 说道。只有从事重要职业的人，如面包师、屠夫或磨坊主，才被允许留在亚琛工作，但他们不被允许在那里过夜。当时，Magda和她的家人不得不搬到比利时的住所。她的丈夫 Richard 每天早上乘火车前往亚琛，晚上再返回。

战争期间，亚琛三分之二的地区遭到轰炸。Magda和Keon相遇的俱乐部所在的“城市宫殿”的大部分也被炸毁。 1944年，这座曾经拥有16万居民的城市只剩下2万人。

战争结束前六个月，悲剧降临在Magda的家人身上。

1944 年圣诞节前夕，当Adolf在俄罗斯打仗时，Kathi去世了。年仅34岁。至今，她的死因对家人来说仍然是个谜。

80 年后的今天，Paul Näfe 向我们讲述了他在一家餐馆听到的谣言。据说，他的姨妈与一名英国军官有染，并在丈夫回来之前出于羞耻而服毒自杀；而他的妻子则从Magda之前的清洁工那里听说Kathi是自溺身亡。但他说，家里并没有太多谈论过她的死，即使有，大家也是说她是死于肺炎。

在纳粹时代这可能有不同的含义。如果精神病患者在精神病院被杀，他们的亲属就会被告知死因是肺炎。Kathi曾经接受治疗的波恩精神病院的主页上写着当时的情况：“数百名波恩的患者被送往屠杀中心并死在那里，因为他们被纳粹当局视为‘存在是一种负担(“Ballastexistenzen”) ’和 ‘民族中的魔鬼(“Rassenübel”)‘。当时波恩机构负责的医生积极支持‘安乐死’运动。”

最初，Kathi死在哪里并不清楚。市档案馆和她的家人最初都认为她被发现死在我们和 Näfe一家坐在一起的房子里。但从这开始对此案感兴趣的Paul Näfe 之后会找到Kathi的死亡证明。上面显示，她在亚琛的玛丽恩医院去世。文件上没有提及死亡原因。

汪精卫没能活着看到战争结束。 1944年11月他在日本去世，在南京你可以参观他被埋葬的地方。城东有座紫金山，每年都有数百万中国人前来朝圣，瞻仰国父孙中山的陵墓。 392级台阶通向一座看起来像寺庙的建筑。但很少有人知道，汪精卫就埋葬在旁边的一座小山上，就像他想要的那样，与国父站在同一排。

然而，孙中山至今仍受到尊崇，而汪却受到憎恨。关于他的传记被戏剧化、扭曲，且往往哗众取宠。他被从许多历史书中删除。但越来越多的中国知识分子认为他总归是一个不幸的人，他的意图是好的，却带来了可怕的后果。这是一位来自北京的中国记者写给我们的，他听说了我们的调查，而他本人也致力于研究20世纪30年代德国和中国的关系。

在南京的公园里，汪似乎被遗忘了。员工不知道去往汪精卫墓的路，我们在中山陵周围美丽的风景中徘徊了好一会儿。山上生长着数以千计的梅树，绽放着红、紫、白的花朵。然后我们发现了一个不起眼的标志。大多数游客甚至没有注意到它。上面用小字写着：“这里是中国大汉奸汪精卫的坟墓。”接着说：“1946年1月，汪墓炸毁。”

他的坟墓被毁，他的名字也被人憎恨。那么，这位共和国成立初的前英雄汪先生还剩下什么呢？Keon又怎么样了？

战争结束后，汪精卫的许多家人都受到审判。Keon还因通敌罪被判处十年有期徒刑，并被没收全部财产。我们知道他确曾入狱，因为他在监狱期间写的诗后来又在汪家的庄园里重新出现。

他在其中写道：

“千里谁同怜素影，两年吾自困南冠，

可堪狱已成三字，误书生平是一官。”

在另一首诗中，他提到“为有乡心抛不了，月明千里共妻儿。”像Magda一样，他一定是在两人分别后也结了婚。

此后，他的踪迹就消失了。

汪的许多心腹后来去了香港，又从那里去了美国或东南亚。但即使我们知道Keon后来搬到了哪里，只靠查询电话簿也难以查到线索。陈不仅是中国人中最常见的姓氏之一，这个名字的拉丁字母书写方式也有无数种。 Chen、Chan、Chin、Zen、Tchen、Dan、Seng 和 Sin，这只是一小部分。在盒子里的文件中，Keon自己就对自己的名字使用了三种不同的拼写。这家人无迹可寻。

但我们确实知道一人：汪精卫的外孙女，何重嘉，汪精卫纪念托管会的运营者。我们对 Keon 的调查始于他们网站上的参考资料。

八.

在美国华盛顿特区的一家酒店里，我们见到了一位留着灰白短发的老妇人。她一看到我们就朝我们走来。然后，她主动出示自己的身份证件，以证明她真的是何重嘉，但这并没有必要。她的外貌与她的祖父惊人地相似，她有着和他一样精致的五官和高高的颧骨。

在谈话过程中，何重嘉很有帮助，她的语速很快，并且总能提出我们可以用于研究的新事实和已掌握信息的来源。但她也显得很谨慎，她想确切地知道我们打算如何处理得到的结果以及我们会如何引用它们。

在我们研究这个盒子的时候，她已经发布了十余本她祖父的著作集。在他去世八十年后，她重新开始为他的声誉而战。通过出版他的著作和诗歌，她似乎想要强调他作为一个政治家和思想家的能力。

然而，我们采访的一些研究人员指责她没有出版所有的材料，而是经过了挑选。何重嘉也不回避批评那些在她看来歪曲了汪的形象的研究人员。例如，来自法兰克福的专家杨治宜在书中就存在多个“严重事实错误”，并且歪曲了事实。

她谈到她的祖父：“他试图让人们过上正常的生活。不只是五十个人，我们说的是几百万、几亿人。”这是指汪的傀儡政府，原本计划在与日本合作之后，其领土上将不再有战争。

我们给她看了Keon和Magda的照片，“人就是人，人会坠入爱河。无论如何，这种基本的人类情感胜过政治和种族差异。她是德国人还是他是中国人并不重要，他也可能是个日本人。爱就是爱。”

南德意志报 (Foto: 南德意志报)

但最终，即使是何重嘉也无法回答 Keon 的家人今天可能在哪里这个问题。她仍在寻找她的家人们的踪迹。她说她刚在马来西亚第一次见到她的表兄弟。但即使是他们也知道的不多。

整个家庭仿佛被大地吞噬了，但也许这并不奇怪。在亚洲，汪精卫这个名字与日本人的罪行有着千丝万缕的联系。即便Keon的后代们存在，他们可能也不想被找到。

也许Keon后来去了香港，并可能从那里去了美国。汪的一位同伴的日记中有两处提到了Keon。据说他与妻子在香港创办了一家建筑公司。这与何重嘉所说的相符，她听说他后来的经济状况非常好。

也许 Keon 回到了马来西亚。他父亲的讣告中提到了九个孩子，其中三个是马来西亚槟城的摄影师。

又也许Keon很早就去世了，这也是为什么没有了他的踪迹。

南德意志报 (Foto: 南德意志报)

或者：一切都完全不同了。也许当这个故事刊登时，Keon的后人会联系我们，告诉我们他的过往 。然后我们就可以向他们介绍他，就像我们可以向Näfe 一家介绍他们的母亲一样。

Näfe家的亚琛年糕随着我们的每次拜访都变得更美味。我们苦苦思索20世纪 30 年代Magda的样子，他们向我们讲述了对1930年代Magda的回忆。战争期间，Magda开始经营她丈夫的糕点店。 1962年 Richard Näfe 去世后，她继续独自经营这家店。如今，她的孩子们形容她是一位务实的女商人，一直工作到晚年，并且是一个从不抱怨的人。

南德意志报 (Foto: 南德意志报)

南德意志报 (Foto: 南德意志报)

Paul Näfe记得，在经历了命运的所有打击之后，他曾经想说服母亲让自己休息一下。 “你真的已经经历太多了。你经历过第一次世界大战和第二次世界大战，Kathi阿姨的去世，你还埋葬了你的丈夫。你不想休息一下吗？然后她说：‘你是不是有点疯了？我才不会退休然后百无聊赖地坐在公寓里。”直到1996年她的大儿子关闭了糕点店后，她才停止工作。

Paul Näfe 向我们展示了一张我们没见过的照片，Magda最后一个生日时的肖像照。她有一头中长的白发，笑容满面，眼神十分机警。她直视镜头，就像过去一样。Paul Näfe 说，当她变老后，她曾向他吐露：“儿子，老了可不是什么好玩的事。”Magda一直独自住在她的公寓里，直到去世。她去世时一百零一岁。

直到2009年，直到Magda去世之前，我们还有机会亲耳从她口中听到当时的情况，关于Keon和他姑父汪精卫、关于她的丈夫Richard、她的妹妹Kathi。但即使是她，也可能无法回答这个重要的问题：这个装有她照片和信件的盒子是如何最终出现在科隆公寓楼的地下室里，它在20世纪90年代末被我们的读者发现的时候，是在哪里？

最终，是盒子本身让我们走上了正轨。我们不断地重新排列盒子里的照片和信件，有时按时间顺序，有时按主题，有时按人物。最重要的划分是由家庭决定的。除了展示Magda生活的许多照片外，还有几张可能归属于Kathi丈夫的家人。这些照片并非来自20世纪30年代，而是主要来自1940年代，就好像他将自己的收藏添加到Magda的收藏中一样。

我们向Näfe家族询问了Scheid家族的情况。是的，他们曾经与Adolf Scheid有很多接触，并称他为“Adi叔叔”。一个善于交际的、热爱运动的、风趣的、当然已经去世很久的人。Kathi死后，他再婚了，跟Brigitte，一个比他年轻得多的女人 — 对我们来说幸运的是，两人育有一子Jochen。显然，他曾经住在科隆。

我们开车前往科隆，前往公寓楼，但在门牌上找不到 Scheid 这个姓氏。不过一位老邻居认识他，她说，Jochen Scheid很久以前就搬走了，她不知道他现在住在哪里。但她告诉我们一家商店的老板可能知道他的新地址。借此我们找到他的电子邮件地址，并写信给他，而他立即把我们介绍给他的母亲，她知道整个故事。她今年90岁，住在奥地利的一家养老院。

Brigitte Bajer举止优雅，灰色的头发扎在脑后，口才令人印象深刻，她在维也纳居住的养老院公寓里迎接了我们。一边喝茶，一边吃芝士蛋糕的过程中，她讲述了我们一直在寻找的盒子的故事。

Magda怀孕后，很显然她必须尽快结婚。她未来的丈夫Richard Näfe是一个“严格的人”，他永远不能知道她之前的恋情。但她显然无法允许自己扔掉或烧掉Keon的情书和照片，所以在婚礼前，她把一切都托付给了她的妹妹Kathi 和姐夫Adolf，“这样她的丈夫就不会发现这一切了。”Brigitte Bajer 说道，他们必须承诺保守秘密。

三年后，Kathi去世。在维也纳 (Wien)， Brigitte Bajer 讲述了她的死因的另一个版本：她听说Kathi被一名美国士兵强奸，然后自杀了。

Kathi去世后， Adolf成了这些图片和信件的唯一监护人。在他去世后，他的第二任妻子 Brigitte Bajer 继承了这些记录，并因此承担了对它们的责任。几十年来，Brigitte Bajer 和她的儿子 Jochen Scheid 搬了好几次家。在某个时候，这些照片被装进了蛋糕胚盒里（上面写着有效期至1988年10月），我们称之为 “盒子”。不知何时，盒子里装满了Jochen Scheid 的东西。 20世纪90年代末，当他搬出科隆的公寓楼时，他把它们忘记了。

Brigitte Bajer 并没有想起这个盒子，她说她已经完全忘记了它。但当她发现这些照片和信件最终被记者发现时，她感到震惊：“天啊，万一她的家人发现了的话！”这就是为什么她在初步电话交谈中坚持认为这个故事永远不应该被刊登出来。 当我们告诉 Brigitte Bajer，Magda 的孩子们（已经超过75岁）早已发现她对 Keon 的爱时，她才放心了。他们不仅仅被感动，而是被深深触动了。

对于我们在科隆的读者来说，这个盒子是一次偶然的发现，一个让她感到困惑的发现。对于 Brigitte Bajer 来说，这是一个永远不应该被打开的保险箱。然而，对于Magda的孩子们来说，这个盒子是一本家庭相册，他们通过它再次认识了自己的母亲，作为一个幸福的恋爱中的年轻女子，在战争开始肆虐之前，在她不得不放弃帽子制作之前，在她妹妹去世之前，在她年纪轻轻就成为寡妇之前。

对我们来说？这个盒子就像一个宝箱，里面总能发现新的东西。我们调查里面永无止境的故事。盒子作为一个意料之外的包裹到达了编辑部，我们着迷地看着里面的一切，九年后，我们终于能合上它了。我们给包裹的发件人发了一封电子邮件，再次表达感谢。她回答说，她很高兴看到我们对Magda和Keon的调查，并且：

我的阁楼上还有一个盒子…… 这关系到我父亲家族的起源。它上面写着“夏威夷文件”，里面有照片、信件。据说我们与夏威夷最后一位国王有关。我只是顺便一提，万一你无聊了...