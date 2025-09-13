Zum Hauptinhalt springen

Beschuldigter im Fall KirkWer ist Tyler R.?

Lesezeit: 3 Min.

FBI-Mitarbeiter beim Haus der Familie von Tyler R. (AP Photo/David Becker)
FBI-Mitarbeiter beim Haus der Familie von Tyler R. (AP Photo/David Becker) (Foto: David Becker/AP)

Der 22-jährige mutmaßliche Mörder des rechten Aktivisten Charlie Kirk scheint nicht dem Bild zu entsprechen, das sich manche von ihm machten. Was bisher über Tyler R. bekannt ist.

Von Charlotte Walser, Washington

Attentat auf Charlie Kirk
:Der Debattenkönig

Wer war Charlie Kirk, der rechte Influencer, Netzwerker, Jugendorganisator und Trump-Vertraute, der auf dem Campus der Utah Valley University erschossen wurde? Seine Positionen waren extrem.

SZ PlusVon Philipp Bovermann und Andrian Kreye

