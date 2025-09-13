Beschuldigter im Fall Kirk Wer ist Tyler R.? 13. September 2025, 19:14 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

FBI-Mitarbeiter beim Haus der Familie von Tyler R. (AP Photo/David Becker) (Foto: David Becker/AP)

Der 22-jährige mutmaßliche Mörder des rechten Aktivisten Charlie Kirk scheint nicht dem Bild zu entsprechen, das sich manche von ihm machten. Was bisher über Tyler R. bekannt ist.

Von Charlotte Walser, Washington