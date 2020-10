Eine Kundgebung für Almasbek Atambajew in Bischkek am Freitag.

Der unter Druck stehende kirgisische Präsident hat den Notstand für sein Land verhängt. Er werde von Freitagabend bis zum Morgen des 21. Oktobers gelten, ordnete Staatschef Sooronbaj Dscheenbekow an. Damit könnten Ausgangssperren und Reisebeschränkungen verhängt werden. Dscheenbekow verfügte zudem, Soldaten in der Hauptstadt Bischkek zu stationieren, um den Notstand durchzusetzen. Seit der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag fordern Demonstranten seinen Rücktritt . In der Nacht nach der Wahl stürmten sie Regierungsgebäude und befreiten den früheren Präsidenten Almasbek Atambajew aus dem Gefängnis. Die Wahlkommission erklärte das Ergebnis der von Betrugsvorwürfen begleiteten Wahl für ungültig, bei der Verbündete des Präsidenten den Sieg beansprucht hatten.