In Kirgisistan hat ein Gericht drei der führenden unabhängigen Medien des Landes als „extremistische Organisationen“ eingestuft und verboten. Es ist die erste Entscheidung dieser Art in der Geschichte des Landes und erfolgt nur wenige Wochen vor einer vorgezogenen Parlamentswahl. Die am Montag ergangene, aber erst am Dienstag veröffentlichte Entscheidung verbietet die Webseiten der Medien Kloop, Temirov Live und AitAit Dese. Zudem werden alle Aktivitäten „unter der Führung oder Beteiligung“ der Journalisten Bolot Temirow und Rinat Tuchwatschin untersagt, die zwei der betroffenen Medien leiten. Für den 30. November ist eine Parlamentswahl angesetzt, bei der das Lager von Präsident Sadyr Dschaparow seine Vormachtstellung ausbauen will. Kirgisistan galt einst als das demokratischste Land Zentralasiens, hat sich aber unter Präsident Dschaparow zunehmend autoritär entwickelt. Der nationalistische Populist war 2020 durch eine Welle von Demonstrationen an die Macht gekommen.