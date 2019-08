8. August 2019, 18:51 Uhr Kirgisistan Aufruhr um den Ex-Präsidenten

(Foto: Vladimir Voronin/AP)

Die Polizei hat Medienberichten zufolge den früheren Präsidenten Almasbek Atambajew festgenommen. Sicherheitskräfte hätten sein Anwesen am Donnerstag gestürmt, meldeten Reporter kirgisischer Medien. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Die Beamten sollen Blendgranaten eingesetzt haben. Augenzeugen berichteten der Agentur Akipress zufolge, dass Sicherheitskräfte mit Spezialausrüstung in das Dorf Koj-Tasch in der Nähe der Hauptstadt Bischkek angerückt seien. Dort hält sich das frühere Staatsoberhaupt auf. Bereits am Vortag wollten ihn Polizisten festnehmen. Seine Anhänger setzten sich zur Wehr und drängten die Beamten zurück. Bei den Auseinandersetzungen wurden nach offiziellen Angaben mehr als 50 Menschen verletzt. Die russische Agentur Interfax berichtete unter Berufung auf das Gesundheitsministerium sogar von fast 80 Verletzten. Ein Sicherheitsmann sei getötet worden. Atambajew sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt.