Welche Rolle hat Pazifismus noch in Zeiten des Krieges? Das fragen sich auch Teilnehmer des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg.

Der Krieg in der Ukraine hat die Debatten auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag verändert. In Nürnberg fragen sich viele Gläubige dieses Jahr, welchen Wert Pazifismus noch hat.

Von Annette Zoch, Nürnberg

Die St. Johanniskirche ragt hoch auf über den Gräbern des gleichnamigen Friedhofs. Hier oben merkt man wenig vom Kirchentags-Trubel in der Altstadt, den bunten Schals, den Bühnen und Posaunenchören. Und doch ist auch hier Evangelischer Kirchentag. Vielleicht zwanzig Menschen haben den Weg in die kleine Kirche gefunden, sie haben die Köpfe geneigt und beten: "O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist."

Vorne im Altarraum stehen Dieter Oberländer und Matthias Sengewald, abwechselnd sprechen sie Gebete vor. Sie sind aus Erfurt angereist und während des Kirchentags zu Gast in der Johanniskirche. Sie gehören zu den Organisatoren des sogenannten Erfurter Friedensgebets - der ältesten Gebetsinitiative der östlichen Bundesländer.

Auf dem Podium sitzt erstmals der Generalinspekteur der Bundeswehr

Seit 1978 treffen sich evangelische und katholische Christinnen und Christen in der katholischen St. Lorenzkirche in Erfurt, jeden Donnerstagabend, und beten für Frieden und Gerechtigkeit. Damals wollten die Initiatoren gegen die Einführung des Wehrkundeunterrichts durch Margot Honecker und eine fortschreitende Militarisierung der DDR demonstrieren. Weil Eingaben und Proteste erfolglos blieben, trafen sie sich fortan, um das Mindeste - und vielleicht auch das Mächtigste zu tun, was Christen tun können: beten. Sie tun das seither ohne Unterbrechung, während der friedlichen Revolution, in den Wendejahren danach, bis heute, jeden Donnerstag.

Auch an jenem Donnerstag im vergangenen Jahr, als Russland die Ukraine überfiel. "Wir waren ratlos, wütend und ohnmächtig", sagt Dieter Oberländer. "Eigentlich waren wir doch schon viel weiter, es war uns gelungen, nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Friedensordnung aufzubauen. Der Angriffskrieg hat das alles in Frage gestellt, das Militärische ist wieder selbstverständlich geworden."

Detailansicht öffnen Bibelarbeit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Kirchentag in Nürnberg. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

So selbstverständlich, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Kirchentags am Freitagnachmittag der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, auf einem Podium in den Nürnberger Messehallen Platz nehmen sollte. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe war die Veranstaltung noch nicht beendet. Klar war aber auch schon vorher: Der Krieg ist eines der zentralen Themen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, der noch bis Sonntag andauert. Es ist das erste Treffen seit der Corona-Pandemie, zahlreiche Politprominenz ist vertreten: Am Samstag kommen Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock, am Freitag sprachen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

"Jetzt ist die Zeit" lautete wolkig die Losung des Kirchentags, erdacht wurde sie lange bevor Bundeskanzler Olaf Scholz von der "Zeitenwende" sprach, dennoch wurde die Analogie auf dem Kirchentag immer wieder herangezogen, angefangen damit, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Eröffnungsgottesdienst auf dem Hauptmarkt rief: "Jetzt ist auch die Zeit für Waffen." Er erntete dafür Pfiffe und Buh-Rufe, allerdings nicht viele.

Wie deutlich kann man sich noch für Pazifismus starkmachen?

Der Krieg in der Ukraine hat etwas verändert, auch in den Debatten über den Frieden auf dem Kirchentag - einem Forum mit dezidiert pazifistischer Vergangenheit. Gibt es den gerechten Krieg? Was ist geworden aus dem Tötungsverbot? Und aus "Schwerter zu Pflugscharen", dem Bibelwort aus Micha, das auch Leitwort christlicher Friedens- und Abrüstungsinitiativen in der DDR war?

Die Diskussion sei moralisch extrem aufgeheizt, sagt Jan Gildemeister, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, es gebe kaum Nebentöne. "Von der Grundstimmung fühlt es sich an wie im Kalten Krieg: Es geht nur darum, ob man dafür oder dagegen ist." Gildemeister engagiert sich auch in der Ökumenischen Friedensdekade, einem Zusammenschluss verschiedener christlicher Friedensinitiativen. Die politische Situation sei enorm schwierig und komplex, aber: "Die Aufgabe der Friedensdekade ist es, Fragen zu stellen und die Perspektive der Gewaltfreiheit wach zu halten. Wir müssen diese Zwischenräume mit Fragen füllen." Denn es gebe eine große Verunsicherung unter den Menschen, inwieweit man sich noch deutlich für Pazifismus starkmachen könne.

Eine wichtige Figur des deutschen Protestantismus, die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann, hat sich in der Vergangenheit zum Beispiel gegen Waffenlieferungen positioniert. Sie hat auch den umstrittenen Aufruf zu Friedensverhandlungen von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer unterzeichnet und dafür viel Kritik geerntet. Käßmann, die bei Kirchentagen sonst zuverlässig riesige Messehallen füllt, ist nun erstmals nicht da, sie lächelt nur überlebensgroß vom Stand ihres Buchverlages herunter. Warum sie nicht angereist ist, darüber gehen die Darstellungen auseinander: Käßmann sagt, man habe ihre Veranstaltung nicht gewollt, das Kirchentagspräsidium weist das zurück. Es ist kompliziert.

"Wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, wollen wir es dann sein lassen, mit der Friedensarbeit?"

Die pazifistische Position wird auf den großen Podien nun nur von Friedrich Kramer vertreten, dem Friedensbeauftragte der EKD und Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Am Freitagmittag feierte er einen Friedensgottesdienst in der gut gefüllten Nürnberger Lorenzkirche. Kramer warnte vor einfachen Antworten, vor Freund-Feind-Schemen. Und er stellte die eher rhetorische Frage: "Wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, wollen wir es dann sein lassen, mit der Friedensarbeit?"

Kramer ist auch der für Erfurt zuständige evangelische Bischof, mit ihm habe man schon viel über die Frage von Waffenlieferungen diskutiert, erzählt Dieter Oberländer in der kleinen Johanniskirche: "Ich bin Pazifist - und ich halte Waffenlieferungen für schlimm, aber in diesem Fall für notwendig", sagt er. Mit Putin könne man nicht verhandeln. Der Krieg in der Ukraine könne sofort beendet werden, wenn Russland seine Soldaten abzöge, dann müsste kein Mensch mehr sterben. In diesem Dilemma stecke man. Aber, so sagt Oberländer: "Es ist gut, dass wir für Zeiten, in denen wir nicht wissen, was wir tun sollen, das Gebet haben."