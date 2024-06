Der Mitgliederschwund in den beiden großen Kirchen in Deutschland setzt sich fort. Im vergangenen Jahr kehrten 402 694 Katholikinnen und Katholiken ihrer Kirche den Rücken. Das geht aus der am Donnerstag in Bonn vorgelegten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor. Den bisherigen Höchstwert an Austritten mit mehr als 520 000 verzeichnete die Statistik für das Jahr 2022. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte bereits im Mai ihre Zahlen vorgelegt. Hier verzeichnete die Statistik rund 380 000 Austritte für 2023. Grund für die rückläufige Gesamtzahl der Mitglieder sind nicht nur die Kirchenaustritte. Wie in den vergangenen Jahren auch sterben mehr katholische und evangelische Christen, als durch Taufen hinzukommen. Zum Jahresende gehörten nach vorläufigen Berechnungen der EKD 18,56 Millionen Menschen den bundesweit 20 Landeskirchen an; bei der katholischen Kirche waren es rund 20,3 Millionen Menschen.