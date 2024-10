Es ist weit nach Mitternacht, als sich fünf Polizisten mit Taschenlampen am 30. September 2024 dem kleinen Pfarrhaus der Kirche St. Christopherus in Hamburg nähern. Ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes bohrt die Eingangstür auf, auch ein Arzt, ein Dolmetscher und leitende Beamte der Hamburger Ausländerbehörde sind dabei. Die Polizei hat einen Durchsuchungsbeschluss mitgebracht. Im Erdgeschoss, wo früher der Pfarrer wohnte, gibt es eine kleine Gästewohnung. Der Mann, der dort lebt, ist das Ziel des Einsatzes.

Die katholische Pfarrei Heilige Elisabeth, zu der die Kirche gehört, gewährt einem 29-Jährigen aus Afghanistan, der nach Angaben der Kirche schwer krank ist, seit dem 9. August 2024 hier Kirchenasyl. Das bedeutet, er darf sich nur auf dem Kirchengelände aufhalten, Anspruch auf Geld und medizinische Versorgung hat er nicht, Kirchenmitarbeiter kümmern sich um ihn. Er ist bei der kirchlichen Traumastelle in Behandlung und auf Medikamente angewiesen.

„Er war ganz ruhig, wie versteinert“

Der Geflüchtete leistet keinen Widerstand. „Er war ganz ruhig, wie versteinert“, sagt Diakon Andreas Petrausch, der zufällig dabei ist in dieser Nacht, weil er alarmiert wurde und in der Nähe wohnt. Petrausch ist seit sechs Jahren Flüchtlingsbeauftragter des Erzbistums. Petrausch kann – umringt von Einsatzkräften – noch kurz mit dem 29-Jährigen sprechen, dann wird der Mann nach Frankfurt gebracht, dort muss er in ein Flugzeug nach Schweden steigen.

Seit 40 Jahren wurde in Hamburg kein Kirchenasyl mehr gebrochen. Eigentlich gibt es bereits seit 2015 eine Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) und den Kirchen. Darin ist festgehalten, dass die Behörden „in begründeten Ausnahmefällen“ und „zur Vermeidung von besonderen humanitären Härten“ akzeptieren, dass Geflüchtete in Kirchen Schutz suchen. Besonders oft trifft dies sogenannte „Dublin-Verfahren“ – also Flüchtlinge, für die eigentlich ein anderer EU-Staat zuständig ist, weil sie dort zum ersten Mal registriert wurden.

Im Gegenzug verpflichten sich die Kirchen, in einem Dossier ans Bamf zu erläutern, worin bei einer Abschiebung in den Drittstaat die unzumutbare Härte bestünde. Diese Ausarbeitung gab die Kirche am Abend des 9. September ab, am nächsten Mittag war der Ablehnbescheid da. Darin heißt es, der Mann müsse nach Schweden, das Land, in dem er den ersten Asylantrag 2015 gestellt hatte und abgelehnt worden war, ausreisen. Schweden ist zwar ein sicheres EU-Land, agiert asylpolitisch aber immer restriktiver; eine medizinische Behandlung gibt es nur in Notfällen. Zwangsabschiebungen nach Afghanistan sind seit kurzem aber auch in Schweden wieder ausgesetzt.

Auch die Kirchen müssten sich „an geltendes Recht halten“

Diakon Petrausch ist auch drei Tage nach dem Einsatz noch aufgebracht. Bei einem Treffen am Hamburger Mariendom sagt er: „Die haben gehandelt, als ob sie da einen Verbrecher abholen. Es ärgert mich, dass solche Maßnahmen gerade immer auf die Schwächsten abzielen. Und ich verstehe auch nicht, warum man sich hier ein Kirchenasyl ausgesucht hat, wo es wirklich um einen besonderen Härtefall geht.“

Für die SPD-geführte Innenbehörde in Hamburg ist der Fall eindeutig: Der Antrag des Afghanen, ein Asylverfahren in Deutschland zu führen, wurde als unzulässig abgelehnt. „Gemäß Dublin-III-Verordnung erfolgt die Prüfung des gestellten Asylantrags sowie der Fluchtgründe stets im zuständigen Mitgliedstaat – in diesem Fall Schweden“, sagt der Sprecher des Innensenators. Die Ausländerbehörde sei „lediglich Vollzugsbehörde und nach der Entscheidung des Bamf verpflichtet, die Rücküberstellung organisatorisch durchzuführen“. Kirchenasyl sei „ein sehr sensibles Thema“. Doch auch die Kirchen müssten „sich an geltendes Recht halten“. Dazu gehöre, dass das Ergebnis einer rechtsstaatlichen Prüfung akzeptiert wird, das sei in diesem Fall nicht so gewesen.

Hamburg ist kein Einzelfall – die Polizei geht massiver gegen die Kirchen vor

Der Afghane gehört den Hazara an, einer in Afghanistan verfolgten Minderheit. Als er dreizehn war, soll sein Vater von den Taliban ermordet worden sein. Die Mutter flüchtet mit seinen Geschwistern nach Schweden, der Jugendliche muss sich alleine durchkämpfen. Später schafft auch er es nach Schweden, da ist er schon volljährig, Familiennachzug wird ihm verwehrt. Der Mann hat Narben, er sagt, sie stammen von Folter, überprüfen lässt sich das nicht. In Schweden ist er damals wegen Suizidgefahr in Behandlung.

Bleiben darf er in Schweden allerdings nicht, er soll nach mehreren Jahren ausreisen – im März 2024 kommt er nach Deutschland. Die Pfarrei Heilige Elisabeth habe sich die Entscheidung, ihm Kirchenasyl zu gewähren, nicht leicht gemacht, Kirchenvorstand und Beirat entscheiden über jeden Fall, sagt Petrausch. Im Pfarrhaus sei er fleißig gewesen, habe Dinge repariert und gereinigt. Insgesamt leben im Erzbistum Hamburg, zu dem auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg gehören, zwei Menschen in Kirchenasyl. Die evangelische Nordkirche gewährt aktuell 60 Menschen – 24 Erwachsenen und 16 Kindern – Kirchenasyl.

Detailansicht öffnen Sie sei „richtig wütend“, sagt Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Hamburg ist kein Einzelfall, nach Jahren der Ruhe geht die Polizei deutschlandweit immer massiver gegen Kirchenasyle vor. Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ zählte von Juli 2023 an alleine sieben Fälle, in denen die Polizei ein Kirchenasyl räumen ließ – so viele wie in zehn Jahren zuvor nicht. „Wir beobachten, dass sich nach dem Anschlag von Solingen die Stimmung in der Politik sehr stark verändert hat“, sagt Katherine Braun, Referentin für Flucht bei der Nordkirche. „Es sollen politische Zeichen gesetzt werden, um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen – auch wenn dem die humanitäre Tradition des Kirchenasyls zum Opfer fällt“. Hamburg wählt im kommenden März eine neue Bürgerschaft.

Man spüre, dass der Druck durch die Politik gewachsen sei, sagt auch Dieter Müller vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst und Vize-Vorsitzender von „Asyl in der Kirche“. Es gehe darum, eine Quote zu erfüllen. Das Kirchenasyl mache dabei aber nur einen Bruchteil aus. Auf Nachfrage teilt das Bamf mit: 2023 gab es 74 622 Dublin-Fälle, davon konnten nur 5053 abgeschoben werden. Von Januar bis August 2024 verzeichnet es 49 650 Dublin-Fälle und 3948 Abschiebungen. Dem standen 2023 bundesweit insgesamt 2065 gemeldete Kirchenasyle mit 2703 Personen gegenüber. Insgesamt 1514 Härtefall-Dossiers wurden dazu eingereicht, davon wurden nur neun positiv beschieden – ein Anteil von 0,6 Prozent. „Kirchenasyle sind nicht das Problem“, sagt Müller.

„Richtig wütend“ sei sie, sagt die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich. „Unangekündigte brachiale Polizeieinsätze gegen Menschen im Kirchenasyl sind völlig überzogen und unverhältnismäßig“, so Heinrich. Kirchenasyl werde „immer aus guten Gründen und erst nach sorgfältiger Prüfung“ gewährt. „Und genau deshalb werden wir dieses Engagement nicht aufgeben, auch wenn der politische Druck steigt und die Abschiebezahlen erhöht werden sollen.“

Mit dem ausgewiesenen Afghanen hält Andreas Petrausch über Whatsapp Kontakt. Wie es für ihn in Schweden weitergeht, weiß er nicht.