Tagelang campierten rund 100 Menschen in der Zionsgemeinde in Bremen, um die Abschiebung eines Somaliers aus dem Kirchenasyl zu verhindern – mit Erfolg. Pastor Thomas Lieberum macht sich trotzdem Sorgen.

Interview von Annette Zoch

Es ist eine uralte Tradition: In heiligen Stätten können verfolgte Menschen Zuflucht finden vor der staatlichen Gewalt. Auf dieses Prinzip und auf die christliche Nächstenliebe berufen sich die Kirchen beim Kirchenasyl. Doch in den vergangenen Monaten versuchen die Behörden immer öfter, dieses zu brechen, so auch vergangene Woche in Bremen. Rund 100 Menschen haben sich vor der Zionsgemeinde in Bremen-Neustadt der Polizei entgegengestellt und die Abschiebung eines 25-jährigen Somaliers verhindert. Ein Gespräch mit dem Pastor der evangelischen Gemeinde, Thomas Lieberum.