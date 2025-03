Die Austritte allein bewegen sich mit insgesamt rund 670 000 im sechsstelligen Bereich. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Donnerstag gemeinsam mitteilten, gehörten Ende 2024 noch 37,8 Millionen Menschen einer der beiden großen Kirchen an. Ende 2023 waren es noch 38,9 Millionen.

Die katholische Kirche hat 321 611 Mitglieder verloren, im Jahr 2023 waren 402 694 Katholikinnen und Katholiken ausgetreten. Den bisherigen Höchstwert an Austritten verzeichnete die katholische Statistik für das Jahr 2022. Damals hatten mehr als 520 000 Menschen die katholische Kirche verlassen. Bitter für die katholische Kirche ist, dass die Gesamtzahl ihrer Mitglieder in Deutschland nun erstmals unter die 20-Millionen-Marke gesunken ist, auf rund 19,7. Und: Das Erzbistum Köln hat seinen Titel als mitgliederstärkste deutsche Diözese an das Bistum Münster verloren. Die DBK meldete für 2024 insgesamt 213 000 katholische Bestattungen bei 116 000 Taufen und 6200 Wiedereintritten.

Die Mehrheit stuft sich als nicht mehr besonders religiös ein – und vermisst auch nichts

Auch die evangelische Kirche bleibt weiter auf Schrumpfkurs: Bis zum 31. Dezember 2024 waren 345 000 Protestanten ausgetreten. Im Jahr 2023 waren es 380 000. Hinzu kommen 335 000 verstorbene Kirchenmitglieder. Dem gegenüber stehen 110 000 evangelisch getaufte Kinder oder Erwachsene, 15 000 Menschen traten wieder in die Kirche ein. Vor allem die niedrigen Taufzahlen machen Kirchenleuten Sorgen, denn es ist eine sich selbst verstärkende Entwicklung: Wer selbst nicht getauft ist, wird auch seine Kinder nicht mehr taufen. Von „Traditionsabbruch“ spricht der Religionssoziologe Detlef Pollack.

„Wir dürfen vor diesen Zahlen nicht die Augen verschließen. Sie fordern uns heraus, neu zu fragen: Für wen sind wir als Kirche da?“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing. Die Gründe für den Kirchenaustritt sind vielfältig. Skandale wie der Umgang der Kirchen mit Fällen sexualisierter Gewalt spielen eine Rolle, sie sind aber nicht die einzigen Erklärungsmuster.

Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) von November 2023 hat gezeigt, dass Religiosität in der Gesellschaft insgesamt stark zurückgegangen ist. Die Mehrheit der Menschen stuft sich als nicht mehr besonders religiös ein, glaubt nicht an einen personalen Gott, betet kaum bis nie – und vermisst auch nichts. Es ist also offensichtlich auch nicht zutreffend, dass Menschen zwar austreten, aber dafür jenseits der Institution Kirche gläubig bleiben oder spirituell auf der Suche sind.

Noch immer sind die Erwartungen an die Kirche hoch

Menschen, die sich selbst als religiös bezeichnen und ein Glaubensleben führen, tun dies am ehesten in einer kirchlichen Gemeinschaft. Gleichzeitig begrüßt aber eine Mehrheit der Befragten in der KMU, dass Kirche gesellschaftlich-karitativ tätig ist und Menschen in Not beisteht.

Die Menschen hätten nach wie vor hohe Erwartungen an die Kirche, vor allem in den Bereichen Bildung, Erziehung, Caritas und soziale Verantwortung, sagt Bätzing: „Es gilt, Zukunftsfelder zu identifizieren, die nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sind – besonders an jungen Menschen und ihren Familien.“ Auch Säkulare würden einen Platz in einem kirchlichen Kindergarten wohl nicht ausschlagen. Diese auf Dauer auch zu unterhalten, wird allerdings mit sinkendem Kirchensteueraufkommen immer schwieriger.

Kirchen würden weiterhin gebraucht, sagt auch die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs, insbesondere in diesen krisenhaften Zeiten: „Unsere Gesellschaft ist mehr denn je darauf angewiesen, dass sich Menschen zivilgesellschaftlich engagieren – auch in Kirche und Diakonie.“