Das Interesse an christlichen Inhalten sinkt – und mit ihm die Schülerzahlen im Fach Religion. In Niedersachsen arbeiten deshalb die evangelische und katholische Kirche in den Schulen künftig eng zusammen.

Von Annette Zoch

Bundesweit ist das einmalig: Die evangelische und die katholische Kirche wollen in Niedersachsen einen gemeinsamen ökumenischen Religionsunterricht einführen. „Christlicher Religionsunterricht“ soll das neue Fach heißen, das ab dem Schuljahr 2025/2026 zunächst in der Grundschule und den fünften Klassen eingeführt werden soll. Am Donnerstag haben die in Niedersachsen ansässigen evangelischen Landeskirchen und die katholischen Diözesen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Im Frühjahr soll der Vertrag mit dem Land Niedersachsen unterschriftsreif sein.