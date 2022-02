"An das Badezimmer im zweiten Stock will ich gar nicht denken": Die einstigen Pflegekinder des angeklagten Priesters besuchen nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder zusammen die Pfarrei von damals.

Von Jana Stegemann, Annette Zoch und Christina Zühlke, Köln

Als der angehende Priester seiner Pflegetochter 1979 eine Wette vorschlug, war es schon Abend im Pfarrhaus in Alfter bei Bonn. Hans Bernhard U. soll gewusst haben, dass die 13-Jährige Wettbewerbe liebte. Dem Mädchen soll der damals 28-Jährige Folgendes gesagt haben: Er glaube nicht, dass sie eine ganze Flasche Cointreau austrinken könne. Sie habe kurz gezögert, erinnert sich Beate Ley (Name geändert): "Ich wollte nicht, dass jemand sagt: Das hast du ja nicht geschafft." Dann hielt sie sich die Nase zu, kippte den Orangenlikör hinunter. An das, was danach geschah, erinnert sie sich nicht mehr. Ist ja auch mehr als 40 Jahre her.