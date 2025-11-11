Die evangelische Kirche hat ein ähnlich großes Missbrauchsproblem wie die katholische Kirche. Das hat die sogenannte Forum-Studie im Januar 2024 gezeigt, in der sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit sexualisierter Gewalt und Missbrauch in ihren Institutionen auseinandersetzte. Seither hat die Kirche einiges an Aktivität entwickelt, arbeitet Maßnahmenpläne ab, gründet Kommissionen. Zum Lackmustest im Umgang mit Betroffenen entwickelt sich allerdings das Geld: Wie viel sind Kirchen und Diakonie bereit zu zahlen für die Anerkennung erlittenen Leids? Leids, das nicht selten Lebenschancen zerstört und Biografien für immer geprägt hat.