Der Priester habe „mehr oder weniger als Privatperson“ gehandelt und nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes, hieß es in der Urteilsbegründung. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Erzbistums. Die Klägerin hatte anders argumentiert: Das Priesteramt sei kirchenrechtlich umfassend und wirke auch ins Private. Außerdem gebe es Dokumente, die nach ihrer Ansicht belegen, dass das Erzbistum in die Entscheidung des Mannes, Pflegekinder aufzunehmen, eingebunden war.

Katholische Kirche : Kann Missbrauch durch einen Priester Privatsache sein? Eine Frau verklagt das Erzbistum Köln auf Schmerzensgeld, weil ein Priester, der sie als Pflegekind aufgenommen hatte, sie jahrelang missbrauchte. Das Erzbistum sieht sich nicht in der Haftung: Der Geistliche habe als Privatmann gehandelt. SZ Plus Von Annette Zoch ...

Hans-Bernhard U. wurde bereits 2022 wegen des sexuellen Missbrauchs von insgesamt neun Mädchen zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Sein unheilvolles Wirken füllte viele Jahre später etwa 20 Seiten im Kölner Missbrauchsgutachten, auch der Vatikan beschäftigte sich mit seinem Fall.

Matthias Katsch von der Betroffenen-Initiative „Eckiger Tisch“ zeigte sich nach der Verkündigung der Gerichtsentscheidung „entsetzt“. „Dieses Urteil ist ein Schlag für alle Betroffenen, die ihre Hoffnungen in den Rechtsstaat gesetzt haben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das Urteil zeuge von völliger Unkenntnis davon, wie umfassend die katholische Kirche das Priesteramt verstehe – oder aber es zeuge von „Voreingenommenheit für diese alte, ehrwürdige Institution hier in Köln“. Er sei „ziemlich sauer über diese Argumentation und auch über die Kaltschnäuzigkeit in der Begründung“, sagte Katsch.