Wie in einem dunklen Hinterhof der katholischen Kirche: Die Kathedrale St. Florin in Vaduz, Sitz des Erzbischofs Wolfgang Haas.

Von Uwe Ritzer, Vaduz

Der Pfarrer weist jede Schuld von sich. Auf seinem Mobiltelefon fand die Polizei im November 2019 Hitlers "Mein Kampf", Kontaktdaten von Rechtsextremisten sowie kinderpornografisches Material, die Liechtensteiner Justiz ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs. Er hat unter seinem Namen sogar eine Internetseite eingerichtet, auf der er sich als Opfer darstellt und um eine Spende bittet, ein "Werk der Liebe", wie er sagt. "Gemeinsam werden wir als Kirche diesen Sturm wie so viele andere überstehen", spricht er in eine Kamera. Denn die "Angriffe" gegen ihn, ja, Hass und Hetze sogar, zielten eigentlich auf "unseren Herrn" und die katholische Kirche. So erfülle sich an ihm eine Prophezeiung Jesu Christi: "Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch Euch verfolgen."

Der Pfarrer ist Deutscher. In seinen Videoclips trägt er das Kollar, den Priesterkragen; dabei hat ihm die Regierung von Liechtenstein mit höchstrichterlichem Segen die Berufsausübung verboten. Wo er sich aufhält, wovon er lebt, ob er irgendwo als Seelsorger oder Religionslehrer arbeitet, noch zum Klerus der Erzdiözese Vaduz gehört und ob diese ihn unterstützt, ist offen. Weder sie noch der Anwalt des Priesters antworteten auf Fragen der SZ. Bis 2020 wirkte der Gottesmann einige Jahre als Gemeindepfarrer in Liechtenstein. 2006 hatte das deutsche Bistum Limburg seine Priesterweihe wegen erheblicher Zweifel an der Eignung des heute 48-Jährigen abgelehnt. Der ging daraufhin nach Vaduz - wo ihn Erzbischof Wolfgang Haas anstandslos zum Priester ordinierte.

Zu dem kleinen Erzbistum gehören viel mehr Priester, als dort gebraucht werden

So geht das häufig. Seit Jahren weiht Erzbischof Haas von anderen Bischöfen abgelehnte Männer zu Priestern. Fragen der SZ dazu beantwortet er nicht. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Erzbistum Vaduz zu einem Zentrum kirchlich, politisch und anderweitig auffälliger Priester im deutschsprachigen Raum. Corona-Schwurbler und Weltverschwörer sind darunter, auch andere merkwürdige Gestalten. Mit dem Segen des Erzbischofs missionieren sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Internet.

Zu dem nur zehn Pfarreien zählenden Erzbistum Vaduz, einem der kleinsten überhaupt, gehört ein Mehrfaches an Priestern, als dort benötigt werden. Insgesamt 66 - darunter 33 Deutsche, 14 Schweizer und zehn Österreicher - weist zum Stichtag 1. Oktober 2021 ein internes, als vertraulich deklariertes Personalverzeichnis aus, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Erstaunlich viele dieser Priester fielen auf fragwürdige und bisweilen auch groteske Weise auf.

Detailansicht öffnen Erzbischof Wolfgang Haas, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2005. (Foto: Keystone Urs Flueeler/picture-alliance/ dpa/dpaweb)

So stand ein deutscher Haas-Zögling in der Schweiz unter Korruptionsverdacht; staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wurden eingestellt, seine Pfarrstelle war er trotzdem los, und der zuständige Bischof verbot ihm, in dem Bistum Gottesdienste zu zelebrieren. Ein anderes Mitglied des Vaduzer Klerus' sorgte im September in Kärnten (Österreich) für Schlagzeilen, weil er unter Brücken schlief. Warum, wie lange und ob sich das Vaduzer Erzbistum um ihn kümmert, ließ dieses auf Nachfrage unbeantwortet.

"Das ist der Köder, den der Satan legt"

Ein deutscher Wanderprediger erweist sich als besonderer Eiferer. Der Erzbischof stellte ihn 2014 für Evangelisation frei, zum Missionieren also. Seither ist der in Baden-Württemberg geborene und 2001 in Vaduz geweihte Priester häufiger Gast auch in deutschen Pfarreien. Der SZ liegt der Tonmitschnitt eines Auftrittes vor, bei dem er das unter anderem von Papst Franziskus geäußerte Argument, eine Corona-Impfung sei auch ein Akt der Nächstenliebe als "Hohn" und "satanische Täuschung" geißelt. Es käme von Mördern ungeborener Kinder und letztlich vom Teufel persönlich. "Das ist der Köder, den der Satan legt", so der Gottesmann. "Die ganzen Globalisten wollen nur eine Dezimierung." Mit "satanischem Hohngelächter" wolle der Teufel die Menschen "verführen und uns in diese Impfung hineintreiben", die "letztlich nur den Tod hervorbringt. Gesundheit verspricht er und Leben, den Tod werden wir ernten."

Auch im Internet finden sich zahlreiche Video-Botschaften dieses und anderer Haas-Prediger. Auffallend häufig warnen sie mit heiligem Furor vor dem Teufel und drohen Sündern mit Höllenqualen.

"Eine liebende Kirche sieht anders aus. Vieles von dem, was diese Priester predigen, ist nach katholischer Lehre längst überholt und liegt historisch weit hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil zurück", sagt der promovierte katholische Theologe Günther Boss aus Liechtenstein. "Vaduz ist ein Auffangbecken für kirchenpolitisch reaktionäre und politisch ultrarechte Priester geworden. Und der Erzbischof ist ein Fundamentalist, angesiedelt am äußersten rechten Rand der katholischen Kirche. Genau diese Klientel sammelt sich um ihn, und er verteilt sie weiter."

Nicht zufällig weihe Haas auch in Deutschland Priester für die ultratraditionalistische Petrusbruderschaft, sagt Boss. Es sei auch kein Wunder, dass unter seinen Zöglingen viele seien, welche die alte tridentinische Messe bevorzugen: auf Latein und mit dem Rücken zu den Gläubigen. Eine Gottesdienstform, die Papst Franziskus weitgehend verboten hat.

Wie in einem dunklen Hinterhof der Kirche

Wer sich nach Liechtenstein aufmacht, um all dies näher zu ergründen, wähnt sich schnell in einem dunklen Hinterhof der katholischen Kirche, in dem es rau zugeht. "Treffen wir uns vor der Vaduzer Pfarrkirche", schlägt Günther Boss vor. Dabei ist das dem Heiligen Florin geweihte Gotteshaus formal eine Kathedrale, Zentrum des Erzbistums, Sitz des Erzbischofs Wolfgang Haas. Der lebt übrigens außerhalb von Vaduz, in einem Nonnenkloster im Bergdorf Schellenberg.

Detailansicht öffnen Das Nonnenkloster Schellenberg ist der Wohnsitz von Erzbischof Wolfgang Haas. (Foto: Uwe Ritzer)

Günther Boss hat unter anderem in München katholische Theologie studiert, arbeitete als Religionslehrer und Wissenschaftler, ist Fachautor, theologischer Berater des Liechtensteiner Vereins für eine offene Kirche, sowie in dortigen und Schweizer Medien ein gefragter Experte. Er erzählt von 1997, als Papst Johannes Paul II. Liechtenstein mit damals gerade mal 31 000 Einwohnern überraschend aus dem Schweizer Bistum Chur schälte, zu dem es Jahrhunderte gehörte, und zum eigenständigen Erzbistum erhob. Gleichzeitig beförderte er den wegen seiner Amtsführung umstrittenen Churer Bischof Wolfgang Haas zum Erzbischof von Vaduz.

"Unter seiner Führung war das Bistum Chur gespalten und heillos zerstritten", sagt Boss. "Haas musste weg, damit wieder Ruhe einkehrt." Obwohl Haas gebürtiger Liechtensteiner ist, demonstrierten damals mehr als 1000 Menschen in Vaduz gegen die päpstlichen Entscheidungen, 8500 unterschrieben eine entsprechende Petition, der Landtag lehnte das neue Erzbistum mit 24 gegen eine Stimme ab. Fürstenhaus und Regierung fühlten sich überrumpelt und waren verärgert. Wäre es also nach den Liechtensteinern gegangen, wäre die kleine Florins-Kirche Pfarrkirche geblieben und keine Kathedrale geworden. Doch Rom zog die Sache durch.

An sich ist das Fürstentum katholisch geprägt, die römisch-katholische ist sogar als Landeskirche in der Verfassung verankert. Sie kassiert groß ab, etwa zehn Millionen Schweizer Franken im Jahr. Es gibt in Liechtenstein keine Kirchensteuer wie in Deutschland; aber der Staat überweist gemäß alten Vereinbarungen allein dem Erzbischof jährlich 300 000 Schweizer Franken. Die Gehälter der Pfarrer und Kapläne werden von den jeweiligen Kommunen bezahlt, ebenso der Unterhalt für Pfarrhäuser und Kirchen. "Das ist eine Luxussituation und der Grund, warum die schon sehr lange von der Politik gewollte Trennung von Staat und Kirche bislang an der Kirche scheitert", sagt Boss.

Ein Kaplan verweigerte Firmlingen die Heilige Kommunion

Unter den Katholiken vor Ort hat Erzbischof Haas glühende Verehrer, die ihn in Leserbriefen in den örtlichen Zeitungen wütend in Schutz nehmen, wann immer auch nur ein Hauch von Kritik aufkommt. Andererseits fahren viele Gläubige zum Sonntagsgottesdienst lieber in die Schweiz oder nach Österreich, denn Haas und sein Klerus liegen mit vielen Liechtensteinern über Kreuz. Mit Abgeordneten zum Beispiel. Haas hat verfügt, dass für sie zu Beginn ihrer Sitzungsperioden keine Messe mehr gelesen werden darf; er nimmt den Parlamentariern eine Initiative für gleichgeschlechtliche Partnerschaften übel. Den Festgottesdienst am jährlichen Staatsfeiertag hat er schon 2011 abgeschafft; aus Wut wegen der von Regierung und Fürstenhaus angestrebten Trennung von Staat und Kirche, aber auch wegen leichter Lockerungen im Abtreibungsrecht. Dabei sind Abtreibungen in Liechtenstein nach wie vor verboten.

Als Papst Franziskus 2021 weltweit einen synodalen Prozess ausrief, bei dem Kleriker mit Gläubigen in Dialog treten sollten, lehnte Haas dies als unnötig ab. Auch sein Personal macht sich häufiger unbeliebt. In Triesenberg geißelt der Pfarrer per Aushang an der Kirche das Fernbleiben vom Sonntagsgottesdienst als schwere Sünde, weshalb er solchen Menschen ohne vorherige Beichte die Heilige Kommunion verweigert. Mit demselben Argument verweigerte ein Kaplan Firmlingen die Hostie, was Eltern und Politiker empörte. Beide Geistliche sind Deutsche. Als einem von ihnen die Berichterstattung der Zeitung Vaterland missfiel, predigte er, die "gleichgeschalteten Journalisten" mögen "vom Blitz getroffen" werden. Nur ein Scherz, rechtfertigte er sich - und nannte als eine seiner bevorzugten Informationsquellen die Plattform eines österreichischen Rechtsextremisten.

Lange hieß es in Liechtenstein, Erzbischof Wolfgang Haas sei ein Vertrauter der Fürstenfamilie. Doch die Verbindung, so sie überhaupt jemals eng war, scheint gekappt. Beim Trauergottesdienst für die im August 2021 verstorbene Landesfürstin Marie durfte zur allgemeinen Überraschung nicht der Erzbischof, sondern ein Monsignore aus Österreich predigen. Staatsoberhaupt und Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein brach offen mit dem Erzbischof, als er zum Jahreswechsel in einem Radiointerview sagte, es sei Zeit für einen Neuanfang im Erzbistum. "Vieles funktioniert nicht so, wie es meiner Ansicht nach funktionieren könnte". Mit der richtigen Person als Erzbischof hätte man "enorme Chancen", daraus ein "sehr attraktives, gut funktionierendes Erzbistum" zu machen.

Detailansicht öffnen Schickt Rom Georg Gänswein, den langjährigen Vertrauten von Papst Benedikt XVI., um in dem Erzbistum aufzuräumen? (Foto: Evandro Inetti/imago images/ZUMA Wire)

Mit Georg Gänswein vielleicht, dem langjährigen Vertrauten von Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger also. Zumindest wird in katholischen Kreisen in der Schweiz über ihn als Haas-Nachfolger spekuliert. Vorausgesetzt, das Erzbistum Vaduz bleibt bestehen. Am 7. August wird Wolfgang Haas 75 Jahre alt und muss nach kirchlichen Regeln dem Papst seinen Amtsverzicht anbieten. Seit Monaten wird spekuliert, der Heilige Stuhl könnte die Gelegenheit nutzen und Liechtenstein in das Bistum Chur reintegrieren. Vor Ort ist man hin und her gerissen. Einerseits hält man ein eigenes Erzbistum für verzichtbar, andererseits schmeichelt dessen Existenz dem winzigen Land.

Und was wird aus dem deutschen Pfarrer mit "Mein Kampf" auf dem Handy und allerhand mehr Vorwürfen am Hals? Nach ersten Missbrauchsvorwürfen vergingen vier Monate, bis Erzbischof Haas dem Priester seelsorgerische Tätigkeiten verbot. Juristisch wurde er für Hitlers Hetz-Buch nicht zur Rechenschaft gezogen. Wegen 196 Aufrufen kinderpornografischer Internetseiten von seinem Handy aus verurteilte ihn das Fürstliche Landgericht im August 2020 zu einer Geldstrafe von 27 000 Schweizer Franken. Dagegen legte der Pfarrer Berufung ein, woraufhin das Fürstliche Obergericht den Fall zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückverwies. Dieses habe im ersten Prozess nicht präzise genug untersucht, wann welche dieser Webseiten von wem aufgerufen wurden. Das sollen nun ein forensisches IT-Gutachten und ein zweiter Prozess klären. Der Pfarrer bestreitet die Seitenaufrufe; Unbekannte hätten sein Handy missbraucht.

Vorletzte Woche wurden in Liechtenstein neue Ermittlungen gegen ihn bekannt; der Pfarrer wird eines sexuellen Übergriffs auf ein damals achtjähriges Mädchen verdächtigt. Sein Anwalt gab auf Anfrage keine Stellungnahme ab.