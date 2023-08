Katholische Extremisten sind unter anderem gegen Abtreibung und sehen Verhütungsmittel als Grundübel an, das Frauen ins Unglück stürzt.

Sie lehnen die Moderne ab und wollen zurück zu einer autoritären Kirche, die ihre Wertvorstellungen in der Gesellschaft durchsetzt: In einem Buch untersucht der Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger den katholischen Extremismus.

Von Werner Reisinger

Die kleine Kirche in Kalkstein, einem Ortsteil des entlegenen Osttiroler Dorfes Innervillgraten, zieht jeden Sommer zahlreiche Touristen an. Nicht nur wegen des malerischen Bildes, das sie inmitten der hohen Berge abgibt: Auf dem Friedhof liegt der Wilderer Pius Walder begraben, dessen Tod durch einen Jäger im Jahr 1981 einen Mythos nährt, der bis heute neben den Bergsteigern auch Schaulustige in den Ort lockt.