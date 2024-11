Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) sieht die Demokratie in der Bundesrepublik bedroht. ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp verwies in Berlin am Rande der Vollversammlung der Dachorganisation der 20 Millionen katholischen Laien auf den erstarkenden Populismus in Deutschland. Als weitere Bedrohung für die Demokratie nannte sie Rassismus und Antisemitismus. Sie forderte die katholischen Christen auf, sich gesellschaftlich und politisch einzubringen: „Jetzt ist die Zeit, dass wir als Katholikinnen und Katholiken aktiv zum Schutz der Demokratie beitragen.“ Stetter-Karp ermutigte in diesem Zusammenhang auch dazu, stärker als bisher politische Mandate anzustreben – in den Kommunen ebenso wie im Bund.