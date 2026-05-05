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Katholische KircheVatikan legt im Streit mit deutschen Bischöfen nach

Lesezeit: 3 Min.

Ein altes Schreiben und viele Fragen: Aus Rom kommt Kritik an einer formellen Segensliturgie für gleichgeschlechtliche Paare.
Ein altes Schreiben und viele Fragen: Aus Rom kommt Kritik an einer formellen Segensliturgie für gleichgeschlechtliche Paare. Henning Kaiser/dpa

Segensfeiern für schwule und lesbische Paare? Die oberste römische Glaubensbehörde veröffentlicht einen zuvor vertraulichen Brief, der als Warnung an die Reformer verstanden werden kann.

Von Annette Zoch

Droht ein neuer Konflikt zwischen dem Vatikan und den deutschen katholischen Bischöfen? Am Montag hat die oberste Glaubensbehörde einen bislang unveröffentlichten Brief ins Netz gestellt. Darin erklärt der Chef der Glaubensbehörde, Kardinal Victor Manuel Fernández, den deutschen Bischöfen, warum Rom offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare ablehnt.

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