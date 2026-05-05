Droht ein neuer Konflikt zwischen dem Vatikan und den deutschen katholischen Bischöfen? Am Montag hat die oberste Glaubensbehörde einen bislang unveröffentlichten Brief ins Netz gestellt. Darin erklärt der Chef der Glaubensbehörde, Kardinal Victor Manuel Fernández, den deutschen Bischöfen, warum Rom offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare ablehnt.