Der als Holocaust-Leugner bekannte und wegen Volksverhetzung in Deutschland verurteilte britische Geistliche Richard Williamson ist tot. Das teilte seine einstige Glaubensgemeinschaft mit. Nach Angaben des Generalhauses der erzkonservativen Priesterbruderschaft St. Pius X. in Menzingen in der Schweiz starb Williamson am 29. Januar im Alter von 84 Jahren nach einer Hirnblutung.