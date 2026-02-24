Der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, ist Mitglied der Herz-Jesu-Priester. An seinen Namen müsste man deshalb korrekt das Ordenskürzel SCJ hängen. Die Abkürzung steht für „Gemeinschaft der Priester vom Heiligsten Herzen Jesu“, auf Lateinisch „Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu“. Der Orden ist einer von mehreren Gemeinschaften, die sich der katholischen Herz-Jesu-Spiritualität verschrieben haben, der Verehrung des Herzens Jesu als Ausdruck seiner grenzenlosen Liebe für die Menschen. Der Orden wurde im Jahr 1878 von dem französischen Priester Léon Gustave Dehon gegründet. Dessen Wahlspruch lautete: „Geht zu den Menschen. Wir sind nicht für Sakristei und Beerdigungen da.“ Deshalb engagieren sich Herz-Jesu-Priester für Menschen in sozialen Notlagen, aber auch im Bildungswesen. Zum Orden gehört beispielsweise das Gymnasium Leoninum in Handrup im Emsland, wo Heiner Wilmer erst selbst Schüler war und später Schulleiter. Weltweit gehören etwa 2200 Mitbrüder der Gemeinschaft an, 50 davon in Deutschland. Die deutsche Zentrale ist in Neustadt an der Weinstraße. Die Herz-Jesu-Priester tragen kein Ordensgewand, aber häufig ein einfaches Holzkreuz mit einem Herz in der Mitte um den Hals.