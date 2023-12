Christen weltweit haben zu Weihnachten die Geburt Jesu gefeiert und für Frieden gebetet. Weihnachten sei mehr als eine Mischung aus Trost und Kitsch, sagte Papst Franziskus in seiner Predigt an Heiligabend im Petersdom in Rom. Bischöfe, Priester und Pfarrer in Deutschland riefen zu friedlichen Lösungen der aktuellen Kriege auf. Die Kindheit vieler Mädchen und Jungen werde vom Krieg zerstört, sagte Franziskus bei seiner Ansprache vor dem traditionellen Segen "Urbi et orbi" auf dem Petersplatz: "Sie sind die Jesuskinder von heute." Eindringlich sprach er über die Lage der Menschen in Israel und im Gazastreifen, er forderte erneut die Freilassung der Geiseln sowie die Einstellung der Militäroperationen, die unschuldige zivile Opfer träfen.

Der Papst erinnerte auch an andere Kriege und Konflikte in der Welt, so in der Ukraine, in Syrien, Jemen und weiten Teilen Afrikas. Politiker und "alle Menschen guten Willens" müssten Lösungen finden, um die sozialen und politischen Konflikte zu überwinden, Armut zu bekämpfen, Ungleichheiten zu verringern und das Problem der Migration anzugehen.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, verwies in seiner Predigt am ersten Weihnachtstag auf die Macht des Wortes. "Worte erschaffen Welten", sagte der Bischof von Limburg. "Ohne ehrliche Worte, die neues Vertrauen wecken, kommt kein Friede zustande; nicht im Kleinen und schon gar nicht im Großen." Worte könnten jedoch auch Welten in Trümmer legen. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, sagte zu Weihnachten, viele Menschen seien derzeit erschöpft und schutzbedürftig. "Wir haben Krieg und Krisen. Und Angst haben wir auch." An Weihnachten scheine aber ein anderes Licht auf die Welt, das Frieden verheiße.

In Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, verliefen die Weihnachtsfeiern wegen des Nahostkriegs anders als üblich still und zurückgezogen. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem appellierte in seiner Weihnachtspredigt in der Katharinenkirche an Israel und die Mächtigen der Welt, den Palästinensern eine gerechte und endgültige Heimat zu geben. Wegen Reisewarnungen infolge der Kampfhandlungen waren fast keine Pilger und Touristen in Bethlehem.