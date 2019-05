2. Mai 2019, 12:03 Uhr Prognose Kirchen verlieren bis 2060 fast die Hälfte ihrer Mitglieder

Bis 2060 könnten die Kirchen in Deutschland fast die Hälfte ihrer Mitglieder und die Hälfte ihrer augenblicklichen Finanzkraft verlieren.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge.

Die Kirchen schrumpfen vor allem, weil Kirchenmitglieder zwischen 25 und 40 Jahren austreten und weil einst getaufte Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen.

Von Matthias Drobinski

Die Kirchen in Deutschland stehen vor einem dramatischen Umbruch: Sie werden bis zum Jahr 2060 fast die Hälfte ihrer Mitglieder und die Hälfte ihrer augenblicklichen Finanzkraft verlieren. Deutschland wird dann ein mehrheitlich säkulares Land sein, nur noch ungefähr jeder dritte Bundesbürger ist dann noch Mitglied einer der heutigen Volkskirchen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge.

Das Zentrum hat, gefördert von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der römisch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), erstmals die Entwicklung der Mitglieder und der Kirchensteuererträge für die 20 evangelischen Landeskirchen und die 27 katholischen Bistümer in Deutschland vorausberechnet. Demnach wird die Zahl der Protestanten in der kommenden Generation von derzeit 21,5 Millionen auf 10,5 Millionen sinken, die der Katholiken von mehr als 23 Millionen auf 12,3 Millionen; die katholische Kirche profitiert dabei von einer etwas günstigeren Altersstruktur und der Zuwanderung aus katholischen Ländern.

Die Kirchensteuereinnahmen werden nach den Prognosen der Forscher in 40 Jahren ähnlich wie heute um die zwölf Milliarden Euro für die beiden Kirchen insgesamt liegen - allerdings gehen sie von einem Kaufkraftverlust von 51 Prozent aus. Die religiöse Landschaft in Deutschland wird sich bis dahin deutlich ändern: Im Süden und Westen Deutschlands werden dann immer noch neun beziehungsweise 8,5 Millionen Kirchenmitglieder leben; im Norden und Osten des Landes werden die Christen mit 3,8 beziehungsweise 1,5 Millionen nur noch eine kleine Minderheit sein.

Die Kirchen schrumpfen nicht aufgrund des demografischen Wandels

Mehrere Jahre haben der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen und seine von den Kirchen zur Verfügung gestellten Mitarbeiter David Gutmann und Fabian Peters an der Prognose gearbeitet, zunächst als katholisches Projekt, vor zwei Jahren stieg auch die evangelische Kirche ein. Dass die demografische Entwicklung die Christen in Deutschland zu einer Minderheit machen würde, war für die Forscher keine Überraschung; neu aber war, so Raffelhüschen, die Erkenntnis, dass sich weniger als die Hälfte des Rückgangs mit diesem demografischen Wandel erklären lässt: "Einen größeren Einfluss auf die Mitgliederentwicklung hat das Tauf-, Austritts- und Aufnahmeverhalten von Kirchenmitgliedern", sagt er.

Die Kirchen schrumpfen also nicht vor allem deshalb, weil ihre Mitglieder älter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung, sondern weil vor allem Kirchenmitglieder zwischen 25 und 40 Jahren austreten und weil einst getaufte Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen. Der Studie zufolge kehren bis zum 31. Lebensjahr 31 Prozent der Männer und 22 Prozent der Frauen ihrer Kirche den Rücken zu. Das ist die Lebensphase, in der heute viele Paare Kinder bekommen; entsprechend wirkt sich der Trend auch auf die Taufzahlen aus.

Insgesamt sind seit vielen Jahren die Austrittszahlen der evangelischen Kirche höher als die der katholischen, nur 2010, als der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche offenbar wurde, gab es dort mehr Austritte als bei den Protestanten. Allerdings treten wesentlich mehr Menschen in die evangelische Kirche ein oder lassen sich als Jugendliche vor der Konfirmation beziehungsweise als Erwachsene in ihr taufen. Hier haben die Kirchen durchaus eine Chance, sagt Andreas Barner, der ehemalige Chef des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, der für den Rat der EKD die Studie begleitet: "Die Entwicklung ist nicht einfach gottgegeben." Die Kirchen müssten genauer fragen, was junge Erwachsene dazu bringen könne, in der Kirche zu bleiben, sie müssten inhaltlich attraktiver werden.

Die Kirchen werden vor einigen Verteilungskonflikten stehen

Die Freiburger Studie zeigt aber auch, dass vor allem im finanziellen Bereich einige Probleme auf die Kirchen zukommen werden. Rein rechnerisch sieht die Entwicklung erst einmal gar nicht so schlecht aus: Für die Hälfte der heutigen Mitglieder stünde die Hälfte der heutigen Finanzkraft zur Verfügung, damit würden die Kirchen in Deutschland in etwa so bürgerlich wohlhabend bleiben, wie sie es jetzt sind. "Doch wir können ja nicht einfach die Kosten halbieren", sagt Barner. Die Kirchen haben langfristige Pensionsverpflichtungen, sie können auch weder einfach die Hälfte ihrer Mitarbeiter entlassen noch die Hälfte ihrer Kirchen verkaufen.

Die Kirchen werden da in den kommenden Jahren vor einigen Verteilungskonflikten stehen: Nutzen sie die verbleibende Energie, um wenige, attraktive Gemeinden zu profilieren, vorzugsweise in den Städten, wo die reichen, kulturinteressierten Kirchensteuerzahler wohnen? Oder versucht sie, die Kirche im Dorf zu erhalten, überall im Land präsent zu sein, wenn auch mit weniger Geld und Personal? Gibt es mehr Stellen für die Arbeit für junge Erwachsene, damit die nicht austreten - oder für die Alten, weil sie die Mehrheit sind?

Die obersten Kirchenchefs jedenfalls versuchen, zur Veröffentlichung der Studie Zuversicht auszustrahlen. "Wir geraten angesichts der Projektion nicht in Panik, sondern werden unsere Arbeit entsprechend ausrichten", erkläre Kardinal Reinhard Marx, der Münchner Kardinal und Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz. Die Kirche müsse "auch unter veränderten Bedingungen das Evangelium weitersagen"; für ihn sei "die Studie auch ein Aufruf zur Mission".

Sein Amtsbruder, der Münchner evangelische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm ergänzte: Die Ausstrahlungskraft der Kirchen sei "keine Frage der Mitgliedszahlen". Die vielen Millionen Menschen, die sich "aus Freiheit und nicht aus gesellschaftlicher Konvention" in den Kirchen engagierten, seien die "besten Botschafter der Kirche von morgen". Deutschland wäre "ärmer ohne die vielen Christinnen und Christen, die sich aus der Kraft ihres Glaubens heraus für das Gemeinwesen einsetzen".